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TİKA'dan Bakü'de iftar

30 Mayıs 2019 Perşembe 20:15
TİKA'dan Bakü'de iftar

BAKÜ (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bakü Program Koordinatörlüğü, Bakü'de iftar programı düzenledi.

Programa TİKA Başkan Yardımcısı Ali Maskan, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Yardımcısı Sahip Memmedov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Azerbaycanlı milletvekilleri ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programda, yerel sivil toplum ve eğitim kurumlarını temsilcileri, basın mensupları, iş adamları ve TİKA'nın ortak proje gerçekleştirdiği kuruluşların temsilcileri de yer aldı.

TİKA Başkan Yardımcısı Maskan, etkinlikte yaptığı konuşmada, ramazanın bir taraftan gönül ve bedenlerin arındığı, diğer taraftan da dostluk ve kardeşliklerin paylaşıldığı bir ay olduğunu söyledi.

TİKA olarak dünyanın dört bir tarafında kardeşleriyle iftar sofrasında buluştuklarını ifade eden Maskan, "150 ülkede proje ve faaliyet gerçekleştirirken farkına vardık ki dünyanın her tarafında bizim dost ve kardeşlerimiz var. Bu kadar geniş coğrafyada bu kadar geniş kitleye dost ola bilmek çok büyük bir zenginlik." dedi.

Maskan, faaliyetlerini gerçekleştirirken dost ülkelerle birlikte olmanın kendilerine güç verdiğini vurgulayarak "Dün olduğu gibi bugün de yarın da sizlerin dostluğuna ihtiyacımız var. Türkiye olarak her zaman sizin yanınızdayız. Sizin de bizim yanımızda olduğunuzu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Özoral da ramazan ayının Türk ve İslam dünyasının birbirine daha sıkı sarılmasına vesile olmasını dileyerek şunları söyledi:

"Birbirimize sıkı sıkı sarılmaya, sahip çıkmaya çok ihtiyacımız var. Bizler önce birbirimize saygı göstereceğiz ki başkaları da bize saygı göstersin. Bunun için tüm kardeşlerimize sahip çıkalım. Bizler insanları sevmeyi kendine esas almış bir kültürden geliyoruz. Atalarımızın bize gösterdiği yoldan hiçbir zaman ayrılmayalım."

Etkinliğe ev sahipliği yapan TİKA Bakü Program Koordinatörü Teoman Tiryaki, Azerbaycan'da 25 yıldır eğitimden sağlığa, tarımdan kültüre her alanda çok sayıda proje gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Ramazan faaliyetleri kapsamında Azerbaycan'ın birçok bölgesinde yetimler, ihtiyaç sahipleri, şehit yakınları ve gaziler için iftar sofraları kurduklarını hatırlatan Tiryaki, TİKA'nın dünyanın 65 ülkesinde 400 bin insanı bir araya getiren iftar organizasyonları düzenlediğini belirtti.

Etkinlikte, TİKA'nın "Türkiye, Türkiye'den büyüktür" isimli tanıtım filmi de gösterildi.


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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 20:15
  1. Azerbaycan
  2. Erkan Özoral
  3. iftar
  4. TİKA

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