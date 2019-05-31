TİKA'dan Azerbaycanlı gençlerin kişisel gelişimlerine destek

BAKÜ (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycanlı gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi ve sağlıklı birey olmaları konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla "Bakü Gençlik Akademisi" proje gerçekleştirdi.

TİKA'nın Azerbaycan'daki Türk hayırseverlerin kurduğu Gençliğe Yardım Fonu (GYF) ile ortaklaşa gerçekleştirdiği projenin katılımcıları iftar sofrasında bir araya geldi.



GYF'de düzenlenen iftara TİKA Başkan Danışmanı Ali Maskan, TİKA Bakü Program Koordinatörü Teoman Tiryaki, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

TİKA Başkan Danışmanı Maskan, etkinlikte yaptığı konuşmada, İslam dünyasında çok ciddi sorunların yaşandığını, Müslümanların birbirini sevmez duruma geldiğini söyledi.

Sıkıntıların aşılması için Müslümanların dinlerini anlaması ve yaşaması gerektiğini ifade eden Maskan, projeye katılan öğrencileri kutlayarak, "Sadece Azerbaycan değil tüm Türk ve İslam dünyası sizden hizmet bekliyor.Dünyanın her yerinde sizin kardeşleriniz var. Cephesi olmayan savaş içerisindeyiz. Her taraf mücadele için alandır. Dünyanın dört bir tarafında var olacaksınız." dedi.

GYF Başkanı Ahmet Tecim ise Azerbaycan'da gerçekleştirdikleri projeler nedeniyle TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

Etkinlikte, projede başarılı olan öğrencilere sertifikalar takdim edildi.

Proje kapsamında Azerbaycanlı ve Türkiye'den davet edilen akademisyenler, araştırmacılar ve iş adamları gençlere ekonomi, kültür, tarih ve siyaset konularında seminer vermişti.

Seminerlerde insan kaynakları, liderlik, tiyatro ve gerçek hayat, bölgesel siyasi hayat, şehir hayatı ve insanlar üzerindeki etkileri, Azerbaycan ekonomisindeki beklentiler, yetişkinlik psikolojisi, modern dünyada bilginin yeri, devalüasyonun faydaları ve zararları, radikal dini grupların oluşma sebepleri, dünya gündeminde Karabağ, Kafkas İslam Ordusu, modern Azerbaycan tarihi, proje yönetimi, Azerbaycan'da iş ortamı ve kurumsal yönetim gibi konular işlenmişti.

Bakü'de düzenlenen seminerlerin yanı sıra, Azerbaycan'ın tarihi ve kültürel mekanlarına ziyaret programları gerçekleştirilmişti.



Ayrıca projeye aktif katılım sağlayan 25 öğrenci için Türkiye'nin tarihi ve kültürel bölgelerine gezi düzenlenecek.