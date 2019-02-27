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TİKA'dan Azerbaycanlı gençlere destek

Azerbaycan'da TİKA'nın desteğiyle, "Bakü Gençlik Akademisi" projesi kapsamında "Kendini Keşfetme ve İç Motivasyon Teknikleri" semineri düzenlendi

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:53
TİKA'dan Azerbaycanlı gençlere destek

ANKARA (AA) - Azerbaycan'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) desteğiyle, "Bakü Gençlik Akademisi" projesi kapsamında "Kendini Keşfetme ve İç Motivasyon Teknikleri" semineri gerçekleştirildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlığın, Azerbaycanlı gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla düzenlediği seminer başkent Bakü'de düzenlendi.

Azerbaycanlı gençlerin milli değerler çerçevesinde toplum için faydalı bireyler olarak kendilerini yetiştirmelerini hedefleyen faaliyetler çerçevesinde gerçekleştirilen seminere, Türkiye'den davet edilen kişisel gelişim uzmanı Ahmet Şahin Akbulut katıldı.

Kişilerin hayatta başarılı olması için ilk önce kendilerini keşfetmesi gerektiğini söyleyen Akbulut, gerçek başarı hikayelerinden örnekler vererek, gençlerin hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak önerilerden bahsetti.

Akbulut, insanın kendi yetenek ve potansiyelinin farkında olmasının hedeflere daha kararlı ve hızlı ulaşabilmesinde büyük etken olduğunu vurguladı. Seminere katılan gençlerin kişilik tiplerinin belirlenmesi ve kendilerini tanımalarına yardımcı olacak teorik ve pratik bilgiler veren Akbulut, gençlerin sorularını da yanıtladı.

TİKA, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Gençliğe Yardım Fonu iş birliğinde, gençler arasında tarih ve milli kimlik bilincinin geliştirilmesi, ülke meseleleri üzerinde düşünce üretebilmeleri, sosyalleşme, birbirlerini dinleme ve fikirlerini ifade edebilme yeteneklerinin gelişmesinin yanı sıra ekip çalışması, araştırma ve paylaşım konularında bilinçlendirme projeleri yürütüyor.

Bu kapsamda, gençlere ülkelerinin geleceğinde önemli bir pay sahibi olduklarının hissettirilmesinin hedeflendiği proje çerçevesinde Bakü'de, farklı üniversitelerde yüksek eğitim alan gençlerin katılımıyla bir dizi seminer, konferans ve kültürel programlar gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamında Azerbaycanlı ve Türkiye'den davet edilen akademisyenler, araştırmacılar, iş adamları ve milletvekillerinin katılımıyla mevcut ekonomik durum, liderlik, tiyatro, şehir hayatı ve insanlar üzerindeki etkileri ile İslam medeniyeti gibi konuların yanı sıra vatanseverlik, Türk kültürü, Karabağ meselesi, modern Azerbaycan tarihi gibi konularda seminerler verilmesi ve tarihi, kültürel mekanların ziyaret edilmesi planlanıyor.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:53
  1. Azerbaycan
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