0553 313 94 23

TİKA’dan Azerbaycan Türkiye Müşterek Halk Oyunları ve Gelenekleri Paneli

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Azerbaycan ile Türkiye’nin ortak geleneksel değerlerinin yaşatılmasına destek amacıyla Bakü’de Azerbaycan-Türkiye Müşterek Halk Oyunları ve Gelenekleri Paneli düzenledi.

19 Mart 2019 Salı 10:36
TİKA’dan Azerbaycan Türkiye Müşterek Halk Oyunları ve Gelenekleri Paneli

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Azerbaycan ile Türkiye’nin ortak geleneksel değerlerinin yaşatılmasına destek amacıyla Bakü’de Azerbaycan-Türkiye Müşterek Halk Oyunları ve Gelenekleri Paneli düzenledi.


TİKA, ortak tarihi değerlere sahip iki kardeş ülke arasındaki tarihi kültürel bağların geliştirilmesi, Azerbaycan ve Türkiye’nin ortak çocuk halk oyunları, ortak kültürel değerleri ve geleneklerini gündeme alarak bilimsel çalışmalarla zenginleştirilmesi, bu değerlerin kayıt altına alarak gelecek nesillere aktarılmasına devam ediyor.


Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü, Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Bakü Yunus Emre Enstitüsü ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğinde gerçekleştirilen panele Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümünden davet edilen araştırmacılar ve Azerbaycanlı araştırmacılar katıldı.


Panelde konuşan Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsünün direktörü Muhtar İmanov iki ülkenin ortak değerleri olan halk oyunlarının, geleneklerinin arkaik köklerine gitmek, onların günümüzdeki durumunu öğrenmek, yeniden gündeme getirmek, kendimize ve dünyaya tanıtmak önümüzde duran en önemli görevlerden birisi olduğunu söyledi. Bilimsel araştırmalar ile birlikte iki ülkenin kuruluşları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin de öneminden bahseden İmanov, bu çerçevede TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan bu çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getirdi.



“Milli kimliğimiz bizi geçmişimize, tarihimize ve değerlerimize bağlayan en önemli unsur”


“Milli kimliğimizin bizi geçmişimize, tarihimize ve değerlerimize bağlayan en önemli unsur” şeklinde konuşan Azerbaycanlı Milletvekili Sona Aliyeva, Azerbaycan’ın zaman zaman kısıtlamaların olduğu 70 yıllık SSCB döneminde de kendi milli değerleri ve geleneklerini koruduğunu vurguladı.


UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öcal Oğuz, ortak milli değerlerimizin ve kültürel mirasımızın dünya kültürel mirasında önemli yeri olduğunu ve bu mirasımızın gelecek nesillerimize ulaştırılması için akademik düzeyde yapılan çalışmaların devamlılığının faydalı olduğunu dile getirdi.


Günümüzdeki teknolojik gelişmelerin yetişmekte olan yeni neslimiz üzerinde oluşturması muhtemel olumsuz etkilerinin azaltılması, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk halk oyunlarına ilginin arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen panel, “Halk Oyunlarında Rituel-Mitolojik Kontekst”, “Köy Seyirlik Oyunlarında Oyuncu, Seyirci ve Mekan İlişkisi”, “Oyunların Felsefi-Mitoloji Kökeni, Yasaklar ve Cezalar”, “Türkiye’de Geleneksel Oyunlar ve Uygulama”, “Körebe Oyunlarında İnisiasyon ve Türk Destanlarının Yapısı” konularında sunumlar ile devam etti.


Panelin ardından aynı gün Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Bakü Atatürk Lisesinde öğrencilerin katılımıyla geleneksel çocuk halk oyunları sergilendi. Mangala, 3 taş, 9 taş, birdirbir ve birçok geleneksel çocuk halk oyunlarının sergilendiği etkinlik çocuklar tarafından ilgiyle karşılandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:36
  1. kültür
  2. bilim
  3. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni genel müdür Erkan'dan Turkcell hisselerine güven mesajı
    1. Yeni genel müdür Erkan'dan Turkcell..
    2. Uyuşturucu kuryesinin midesinden..
    3. Avrupa borsaları
    4. Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi, Esad..
    5. Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu..
    6. İstanbul’un değeri Yıldırım çözümlerle..
    7. Tüketici koruma haftası başladı
    8. Dünya Şampiyonu Halterciye bir ödül de..
    9. Trafik polislerine yeni kıyafet
    10. Serkan Yazıcı’dan şehitlere vefa..
    11. Coşkun Güven : “Önceliğimiz istihdam..
    12. Kayseri Ülkü Ocakları Çanakkale Zaferi..
    13. Libya'nın 2019 yılı bütçesi kabul edildi
    14. Beymen Club Stil Günleri 23 Mart'ta..
    15. Kaymakam Özadalı, şehit yakınlarıyla..
    16. Boeing 737 MAX için korkutan iddia!..
    17. Gürbüz: "Terör örgütleri..
    18. Türkiye’nin ilk ilçe atlası okuyucu..
    19. "Doğrudan şampiyonaya gitmeyi..
    20. Voleybol 2. Lig Bayanlar Final..
    21. HRÜ’de Çanakkale geçilmez programı..
    22. Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı
    23. Yarım asırda tırmandığı merdivenlerden..
    24. Başkan adayı Turan: "Yedikule-Sirkeci..
    25. ATO, 18 Mart’ı ‘Mehmet Akif’ tiyatro..
    26. Yalova’da çeşmelere zarar verdiler
    27. Atatürk Havalimanı’nda midesinde 1..
    28. TÜGVA Hisarcık İlçe Temsilciliğine..
    29. Kızıltan: “Doğu Akdeniz ve..
    30. Ergani’de 6 hırsız tutuklandı
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti