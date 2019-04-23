TİKA'dan Afganistan'da bahar şenliği voleybol turnuvası

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın başkenti Kabil'de fakülteler arası bahar şenliği voleybol turnuvası düzenledi. Kabil Üniversitesinde düzenlenen turnuvanın açılış töreninde konuşan TİKA Kabil Koordinatörü Recai Kılınç, TİKA'nın Afganistan'daki spor faaliyetleri kapsamında bahar şenliği voleybol turnuvası organize ettiğini söyledi. Fakülteler arası 14 takımın yarışacağı turnuvanın finalinde kazanan takıma çeşitli ödüller verileceğini ifade eden Kılınç, sporcuların kıyafeti ve ayakkabısının da TİKA tarafından temin edildiğini belirtti. Recai Kılınç, TİKA'nın, gençlerin spor faaliyetlerine yönelik projelerinin devam edeceğini de vurguladı.

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