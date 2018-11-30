TİKA'dan Afgan hattatlara destek

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Herat Hattatlar Derneğine donanım ve ekipman desteğinde bulunuldu.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan TİKA Herat Koordinatörü Ali Ergun Çınar, Afganistan'ın önemli bir kültür ve sanat şehri olan Herat'ın, Timurlular döneminden devraldığı kültür ve sanat mirasını ülkenin içinde bulunduğu zorluklara rağmen yaşatma gayreti içinde olduğunu söyledi.

TİKA'nın, Herat'ta icra ettiği farklı projelerin yanı sıra şehrin yapısı ve ihtiyaçlarına paralel olarak kültür, sanat ve restorasyon çalışmalarına da özel bir önem verdiğini ifade eden Çınar, 12-14 Ocak 2018 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen ''İslam Medeniyet Hazineleri Türk ve Afgan Hattatların İstanbul Buluşması'' sergisi ile Afgan hat sanatının Türk sanat çevrelerine tanıtıldığını anlattı.

Çınar, Afgan hattatların yeterli ve kaliteli hat malzemelerine sahip olmadığını ve gerekli donanım ve ekipmanlardan mahrum olduklarını vurguladı. Çınar, bu nedenle Türkiye'den dernek üyeleri ve hat öğrencilerinin bir yıllık ihtiyacına yetecek derecede kaliteli hat malzemesi, meşk masaları, dolap, sandalye, çalışma masası ile gerekli bazı elektronik aletlerin düzenlenen bir törenle derneğe teslim edildiğini bildirdi.

Afgan hattatlar ile iş birliği yapmaktan ve onların çalışmalarına katkıda bulunmaktan son derece mutlu olduklarını dile getiren Çınar, onların emeklerinin karşılığını bulmasını ve sanatlarıyla geçinebilecek hale gelmeleri temennisinde bulundu.



