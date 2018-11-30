THY- Euroleague
0553 313 94 23

TİKA'dan Afgan hattatlara destek

30 Kasım 2018 Cuma 13:03
TİKA'dan Afgan hattatlara destek

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Herat Hattatlar Derneğine donanım ve ekipman desteğinde bulunuldu.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan TİKA Herat Koordinatörü Ali Ergun Çınar, Afganistan'ın önemli bir kültür ve sanat şehri olan Herat'ın, Timurlular döneminden devraldığı kültür ve sanat mirasını ülkenin içinde bulunduğu zorluklara rağmen yaşatma gayreti içinde olduğunu söyledi.

TİKA'nın, Herat'ta icra ettiği farklı projelerin yanı sıra şehrin yapısı ve ihtiyaçlarına paralel olarak kültür, sanat ve restorasyon çalışmalarına da özel bir önem verdiğini ifade eden Çınar, 12-14 Ocak 2018 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen ''İslam Medeniyet Hazineleri Türk ve Afgan Hattatların İstanbul Buluşması'' sergisi ile Afgan hat sanatının Türk sanat çevrelerine tanıtıldığını anlattı.

Çınar, Afgan hattatların yeterli ve kaliteli hat malzemelerine sahip olmadığını ve gerekli donanım ve ekipmanlardan mahrum olduklarını vurguladı. Çınar, bu nedenle Türkiye'den dernek üyeleri ve hat öğrencilerinin bir yıllık ihtiyacına yetecek derecede kaliteli hat malzemesi, meşk masaları, dolap, sandalye, çalışma masası ile gerekli bazı elektronik aletlerin düzenlenen bir törenle derneğe teslim edildiğini bildirdi.

Afgan hattatlar ile iş birliği yapmaktan ve onların çalışmalarına katkıda bulunmaktan son derece mutlu olduklarını dile getiren Çınar, onların emeklerinin karşılığını bulmasını ve sanatlarıyla geçinebilecek hale gelmeleri temennisinde bulundu.


Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 13:03
  1. Afganistan
  2. Herat
  3. TİKA

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
    1. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    2. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    3. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş:
    4. En fazla kaybettiren BES fonları
    5. En fazla kazandıran BES fonları
    6. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan..
    7. -Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    8. Eker Süt Ürünleri lastik yönetimi için..
    9. Grip ve soğuk algınlığından korunmak..
    10. DÜZELTME - "Çin'de '2018 Türkiye..
    11. Ukrayna-Rusya krizinde kritik gelişme!
    12. Avro Bölgesi'nde enflasyon düştü
    13. Yemen halkı çaresizce yardım bekliyor
    14. Almanya'da perakende satışlar ekimde..
    15. Trabzonspor, Kayseri'ye gitti
    16. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    17. Avrupa'da işsizlik ekimde değişmedi
    18. Sürücüler dikkat yarın başlıyor!..
    19. Hindistan'da çiftçilerden protesto
    20. Yaşlılık aylığı ne kadar? Yaşlılık..
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    Şok olacaksınız! Bu sözleri söyleyen bir doktor
    Şok olacaksınız! Bu sözleri söyleyen bir doktor

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    İsrail uçağı düşürüldü!
    İsrail uçağı düşürüldü!
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'