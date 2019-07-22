TİKA'dan Аrnavutluk'ta "Tecrübe Paylaşım Programı"

TİRAN (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) koordinasyonunda, Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlenen "Tecrübe Paylaşım Programı"na katılan gönüllü öğrenciler, Arnavutluk'un başkenti Tiran'a ulaştı.

TİKA'nın organizatörlüğünde düzenlenen program kapsamında, Tiran'da bulunan gönüllü öğrenciler, TİKA tarafından restorasyonu devam eden Ethem Bey Camisi'ni ziyaret etti.

TİKA İletişim Uzmanı Şirin Kolbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tecrübe Paylaşım Programı'nın başkanlık tarafında üniversite öğrencilerine yönelik yapıldığına dikkati çekti.

Bu yıl TİKA coğrafyasındaki ülkelere öğrenci götürdüklerini dile getiren Kolbaşı, o ülkelerde öğrencilerin TİKA'nın projelerine aktif olarak katılmalarını sağladıklarını kaydetti.

Arnavutluk'a gelen ekipte mimarlık öğrencilerinin bulunduğunu aktaran Kolbaşı, TİKA'nın Arnavutluk'ta çok önemli restorasyon projeleri bulunduğunu hatırlattı.

Öğrencilerin Arnavutluk'ta yapacağı çalışmalar hakkında bilgi veren Kolbaşı, şunları dile getirdi:

"Mimar oldukları için Arnavutluk genelindeki projeleri ziyaret edecekler. Berat şehrinde üç eser var, cami ziyaret edecekler. İşkodra'yı ziyaret edeceğiz ve Ergiri (Gjirokastra) şehrini ziyaret edeceğiz. Orada TİKA'nın cami restorasyonları ve diğer tarihi eser restorasyonları yerinde görecekler. Bu programın en önemli amacı, mezun olmaya yakın üniversite öğrencilerinin Türkiye'nin yurt dışında yaptığı çalışmaları yerinde görmeleri ve kendi geleceklerini ona göre şekillendiriyor olmaları."

Kolbaşı, program sayesinde öğrencilerin Türkiye'ye döndüğünde edindikleri tecrübelerini paylaşabileceklerini sözlerine ekledi.

TİKA başkent Tiran'daki Ethem Bey Camisi, Ergiri Pazar Camisi, Berat Hünkar Camisi ve Halveti Tekkesi ile Berat Bekarlar Camisi'nin restorasyonunu geçen yıl martta başlatmıştı.

