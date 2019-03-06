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TİKA ve TRT’den Balkan medya mensuplarına kameramanlık eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye Radyo Televizyonu (TRT) işbirliğinde Balkan ülkelerinden gelen medya mensuplarına yönelik Ankara’da kameramanlık eğitimi başlatıldı.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:44
TİKA ve TRT’den Balkan medya mensuplarına kameramanlık eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye Radyo Televizyonu (TRT) işbirliğinde Balkan ülkelerinden gelen medya mensuplarına yönelik Ankara’da kameramanlık eğitimi başlatıldı.

 

Ankara’da TİKA ve TRT işbirliğinde düzenlenen medya eğitimleri kapsamında Balkan ülkelerinden gelen medya mensuplarına yönelik kameramanlık eğitimi başlatıldı. Medya Teknikleri Eğitim Programı (METEP) kapsamında yürütülen eğitimlerin 31 Mart’a kadar devam edeceği bildirildi. Bosna-Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Hırvatistan’dan gelen 25 kişilik ilk grup eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

 

Eğitimde medya mensuplarına kameramanlık, ışık yönetmenliği, ses yönetmenliği ve görsel medya bilişim teknolojileri başlıklı eğitim programları TRT binasında teorik ve uygulamalı olarak anlatılıyor. Türkiye’ye gelen medya temsilcileri, kameraman eğitimi programı kapsamında teknolojinin en yüksek çözünürlüklü kameralarıyla tanışma ve onları kullanma fırsatını yakalıyor. TİKA ve TRT tarafından tasarlanan medya teknolojileri eğitimleri dünyanın en büyük medya kurumlarından birinde çalışan, on yıllık deneyime sahip olan eğitmenler tarafından veriliyor. Eğitim sayesinde farklı ülkelerden gelen medya çalışanları birbirlerini tanıma ve tecrübe alışverişinde de bulunabiliyor.

 

Program boyunca eski Yugoslavya’nın hemen her bölgesinden eğitime katılacak toplam 95 medya mensubuna Türkiye’nin medya alanındaki deneyimleri aktarılacak.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:44
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