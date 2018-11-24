TİKA Türk ve Sri Lankalı iş insanlarını buluşturuyor

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), bir yandan dünyanın farklı ülkelerindeki yerel ihtiyaçlara çözüm üretirken, diğer yandan ticaret aktörleriyle Türk girişimcilerin iş birliğini geliştirmesine destek olarak ihracata katkı sağlıyor.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Eğitim Projeleri Koordinatörlüğü tarafından hayata geçirilen projeyle, Türkiye'de üretilen cep telefonu ve beyaz eşya gibi ürünlerin Sri Lanka piyasasına girebilmesi amacıyla distribütör adayları üreticilerle buluştu.

Teknik servis ağının oluşturulması için ihtiyaç duyulan eğitimlerin TİKA tarafından verildiği projede, Meslek Edindirme ve İstihdamı Artırma Programı (MESİP) kapsamında Sri Lanka'da başlatılan eğitimler, bu alanda yapılan çalışmalarla meyvesini vermeye başladı.

Sri Lanka'da görevli TİKA heyetince Sri Lankalı iş insanlarıyla temas kurularak, Türkiye'de üretilen elektrikli ürünlerle ilgilenebilecek iş insanlarına satış sonrası hizmetlere ilişkin teknik personel eğitimini de içeren çözümler sunuldu.

Bu ülkede başlayan 3 Boyutlu Modelleme Eğitimleri çerçevesinde, öncelikle, Türkiye'de üretilen 3D yazıcıların Sri Lanka'da tanıtılması sağlandı.

Ticaret ve Dışişleri Bakanlıklarıyla iş birliği kurularak, Sri Lankalı iş insanlarından oluşan bir alım heyeti Türkiye'ye davet edildi. Heyet, MÜSİAD Sri Lanka temsilciliğini kurma misyonunu da üstlenen Sri Lankalı bir grup iş insanı liderliğinde çarşamba günü Türkiye'de görüşmelere başladı.

Heyet, MÜSİAD Expo etkinliğine katılmak üzere gelen misafirlerle 50 kişilik bir iş insanı grubundan oluşuyor. İstanbul'da düzenlenen 17. MÜSİAD Expo Fuarı'na TİKA Başkanı Serdar Çam da katıldı.

- Taraflar için kazan-kazan platformu

Sri Lankalı iş insanları, Türk firmalarıyla ortaklık geliştirme yönünde TİKA tarafından sunulan çözümlerin kendileri için cesaret verici olduğunu söyledi.

Ziyaretlerinin ilk adım olduğunu belirten iş insanları, Türk firmalarınca üretilen ürünlerin Sri Lanka piyasasına girişi aşamasında ihtiyaç duyulan satış sonrası hizmet ağına ilişkin eğitimlerin TİKA tarafından organize edilmesiyle her iki taraf için de kazan-kazan temelli bir çözüm üretildiğini vurguladı.

Sri Lankalı iş dünyası temsilcileri, TİKA tarafından önerilen bu tür çözümlerin, bir yandan gençler için meslek edinme ve istihdam kapısı açtığını diğer yandan da iş insanları için Türkiye ile ticaret yapma imkanı sunduğuna işaret etti.

"Kapsayıcı piyasalar" yaklaşımıyla kurgulanan proje, piyasa aktörlerinin iş geliştirme süreçlerinde gelişmekte olan ülkeleri ve özellikle yoksul insanları da dikkate alarak, kapsayıcı iş fikirleri geliştirmeleri anlayışından yola çıkıyor.

Benzer bir proje daha önce MESİP kapsamında Gine'de güneş enerjili su temin sistemleri alanında gerçekleşen eğitimlerle uygulamaya başlanmıştı.