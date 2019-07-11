TİKA Sırbistan’da kadınları meslek sahibi yapıyor

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Sırbistan'da kadınlara yönelik düzenlenen dikiş kursunun 6 ay süren ilk eğitim dönemi tamamlandı. Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Preşova şehrinde, TİKA, Preşova Belediyesi ile Kalkınma ve İş Birliği Vizyonu Yurttaşlar Derneği iş birliğiyle dikiş ve terzi eğitimi düzenlendi. Kurs sonunda düzenlenen sertifika törenine, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Preşovo Belediye Başkanı Shqiprim Arifi, Preşevo Meclis Başkanı Sami Salihi, dernek başkanı Şefki Jonuz ve TİKA Belgrad Koordinatörü Çağla Gültekin Tosbat katıldı. Törende kursu başarıyla tamamlayan 10 katılımcıya sertifikaları dağıtıldı. Genç ve işsiz kadınların meslek edinmelerini amaçlayan projenin yıl boyu sürecek eğitimlerinde 20 kadının meslek sahibi olması hedefleniyor.

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