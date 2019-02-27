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TİKA Pakistan'da mesleki eğitim merkezi kuracak

Federal Eğitim Bakanı Şafkat Mahmud:- "Türk hükümetine ve cumhurbaşkanına bize bu yüksek kaliteli mesleki eğitim merkezini kazandıracağı için teşekkür ediyoruz. Bu kurum bize, turizm başta olmak üzere birçok alanda gençlerimize eğitim verme imkanı sağlayacak"- TİKA Başkanı Serdar Çam:- "Gençlere yatırım yapmak geleceğe yatırım yapmaktır. Biz TİKA olarak 61 ülkede varız ve 120'den fazla ülkede projeler yapıyoruz ve şunu anladık; gençlere ve kadınlara yapılan yatırım en önemli yatırımdır"- Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul:- "Pakistan'da eğitimi geliştirmek üzere Pakistanlıların yanında yer almak Türkiye'nin görevidir"

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:21
TİKA Pakistan'da mesleki eğitim merkezi kuracak

İSLAMABAD (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'da turizm, otelcilik, aşçılık ve tekstil gibi alanlarda eğitim verecek "Mükemmeliyet Merkezi" isimli mesleki eğitim merkezi kuracak.

Mükemmeliyet Merkezi'nin kurulması için, TİKA ile Pakistan Federal Eğitim Bakanlığı arasında başkent İslamabad'da yapılan anlaşmanın imza törenine, TİKA Başkanı Serdar Çam, Federal Eğitim Bakanı Şafkat Mahmud, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ile Avrupa Birliği Pakistan Delegasyonu Başkanı Jean-Francois Cautain katıldı.

Törende konuşan Mahmud, iki ülke ilişkilerinin derinliğine dikkati çekerek, "Türk hükümetine ve cumhurbaşkanına bize bu yüksek kaliteli mesleki eğitim merkezini kazandıracağı için teşekkür ediyoruz. Bu kurum bize, turizm başta olmak üzere birçok alanda gençlerimize eğitim verme imkanı sağlayacak." dedi.

Pakistan'ı gelecek 5 yılda turizm merkezi haline getirmek istediklerini vurgulayan Mahmud, "Vize sistemimizi yeniledik. Özellikle kuzey bölgelerimizde güvenlik sorunlarını büyük ölçüde ortadan kaldırdık. Çok güzel bir ülkemiz var. Turistler için de doğru bir altyapı ve ortam kurmamızda da Mükemmeliyet Merkezi bize çok yardımcı olacak." ifadesini kullandı.

Mesleki eğitim alanında ülkede atıması gereken birçok adım olduğuna işaret eden Mahmud, "Hükümet olarak sadece eğitim kalitesini artırmayacağız. Bunun yanında okuyan çocuk sayısını ve mesleki eğitimin kalitesini de artıracağız. Her yıl 3 milyon gencimiz iş gücüne katılıyor. Bu kişilere önemli bir eğitim vermemiz gerekiyor. Türk kardeşlerimizin yardımıyla kurulan bu kurum da bizim teknik altyapımızı geliştirecektir." diye konuştu.

TİKA Başkanı Çam, Mükemmeliyet Merkezi projesinin Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Türkiye ziyaretinde gündeme geldiğini aktararak, "Gençlere yatırım yapmak geleceğe yatırım yapmaktır. Biz TİKA olarak 61 ülkede varız ve 120'den fazla ülkede projeler yapıyoruz ve şunu anladık; gençlere ve kadınlara yapılan yatırım en önemli yatırımdır." ifadesini kullandı.

Kurulacak merkez ile turizm-otelcilik, aşçılık, tekstil gibi alanlarda eğitimler verileceğini söyleyen Çam, Türkiye’nin bu alanlardaki deneyiminin Pakistan’a aktarılacağını söyleyerek, "Merkez, düzenlenecek tecrübe paylaşım programlarıyla iki ülke arasındaki teknik işbirliği için bir köprü olacak." dedi.

Çam, kurulacak merkezden sadece Pakistan'ın değil diğer Müslüman ülkelerin de faydalanacağının altını çizerek, "Turizm, bizim diğer milletlerle birlikte yaptığımız uluslararası bir aktivitedir." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Yurdakul da yaptığı konuşmasında açılacak eğitim kurumunun hizmet sektörüne, turizme ve Pakistan'ın geleceğine hizmet edeceğini belirterek, "Pakistan'da eğitimi geliştirmek üzere Pakistanlıların yanında yer almak Türkiye'nin görevidir." diye konuştu.

Açılışta yer alan Ulusal Mesleki ve Teknik Eğitim Komisyonu (NAVTTC) Başkanı Cavit Hasan, kurulacak merkezin ülke turizmine ve hizmet sektörüne büyük katkı sağlayacağının altını çizdi.

İmza töreninin ardından Mahmud ile Çam arasında heyetlerin de katıldığı görüşme gerçekleşti.

Mükemmeliyet Merkezi projesi İslamabad'da inşa edilecek ve ülkedeki mesleki eğitim enstitülerinin çatı kurumu olan NAVTTC bünyesinde yer alacak.

Merkez bünyesindeki teknik ve mesleki eğitim atölyelerinde, turizm, otelcilik, aşçılık ve tekstil gibi alanlarda eğitim verecek.



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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:21
  1. (TİKA) Başkanı Serdar Çam
  2. İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul
  3. pakistan

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