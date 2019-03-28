TİKA Özbekistan'da Nevruz Bayramı etkinliği düzenledi

TAŞKENT (AA) - Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Nevruzun karşılıklı saygı, hoşgörü, huzur, dayanışma, birlik, yenilenme ve bereketin bayramı olduğunu söyledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Taşkent Program Koordinatörlüğü, Nevruz kutlamalarının devam ettiği Özbekistan'da Nevruz Bayramı'nı kutlama etkinliği gerçekleştirdi.

Taşkent'teki bir mahalle muhtarlığı bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Büyükelçi Er, Özbek vatandaşlarla, ilkbaharın müjdecisi olan Nevruz Bayramı etkinliklerine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Er, Özbekçe yaptığı konuşmada, Nevruz’un karşılıklı saygı, hoşgörü, huzur, dayanışma, birlik, yenilenme ve bereketin bayramı olduğunu belirtti.

Türk dünyasının en önemli bayramı olan Nevruz’un bu sıfatlarıyla Orta Asya'dan Balkanlara, Ortadoğu’dan Kafkaslara kadar olan çok geniş bir coğrafyada kutlandığını anımsatan Er, Nevruz’un böyle bir büyük coğrafyada aynı heyecanla kutlanmasının, bu ülkeler ve halklar arasındaki tarihi ve kültürel müşterekliğin eşsiz bir numunesi olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Er, Özbek vatandaşların Nevruz bayramını kutlayarak, aralarındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının daha da pekişmesini temenni etti.

TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan Çağlar da bayramı Özbek vatandaşlarla kutlamanın sevincini dile getirerek, davetlilerin Nevruz Bayramı’nı kutladı.

Mahalle muhtarı Atham Zahidov da söz konusu organizasyondan dolayı TİKA’ya teşekkür etti.

Şenliğe, çok sayıda Türk ve Özbek vatandaşı ile Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği mensupları katıldı.

Taşkent Türk Okulu öğrencilerinden oluşan dans ekibi tarafından dans gösterilerinin yapıldığı, Özbek sanatçılar tarafından şarkı ve türkülerin seslendirildiği etkinlikte, davetlilere nevruz yemekleri olan "kök samsa" ve "halim", nevruz tatlısı "sümelek" ile Özbek pilavı ikram edildi.