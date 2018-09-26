TİKA, Necaşi türbesinin testorasyonunu bitirdi

İslamiyet tarihinde önemli bir yere sahip olan Necaş Köyü Doğu Afrika ülkesi Habeşistan, bugünkü adıyla Etiyopya’nın Tigray eyaletinde yer alıyor. Hicretten önceki dönemde Mekke’de gördükleri maddi, manevi işkenceler ve zulümler sebebiyle vatanlarını terk etmek zorunda kalan ilk Müslümanlara Hz. Peygamber, Habeşistan’a hicret izni verdi. Farklı tarihlerde iki ayrı kafile halinde yola çıkan sahabeler, Kızıldeniz’i aşarak Afrika topraklarına geçmiş ve Afrika’nın ilk Müslüman topluluğunu oluşturdular. Birinci kafilede 15, ikinci kafilede 111 sahabenin olduğu aktarılıyor.

Müslümanları topraklarına kabul eden Necaşi Esheme Müslümanlarla çok kısa süre görüşmesine rağmen onların anlattıklarından ve yaşantılarından etkilenip kısa süre sonra İslam’ı kabul etmiş. Hicretin 9. yılında vefat eden Necaşi Esheme’nin cenazesi, Müslümanların yerleştiği bu köye defnedilmiş ve bu bölge Necaş köyü olarak anılmaya başlanmış.

25 yılın ardından binlerce Müslüman bir araya geldi

Aşure gününde 25 yılın ardından Eritre’den gelen 300 kişilik ziyaretçi grubu ile birlikte binlerce Müslüman Türbe ziyaretinde biraraya geldi. Kalabalık olduğu için sırayla türbe ziyaretinde bulunan ziyaretçiler ardından camide ibadet ederek çok amaçlı salonda dua ettiler. Türbe ve çevresinin restore edilmesiyle, bölgede azınlık durumundaki Müslümanlar unutulmadıklarını, Türkiye’den bir sesin her zaman yanlarında olduklarını ifade ettiler. Daha önce kısıtlı imkanlarla Etiyopya’dan buraya sadece muharrem ayında gelenler şimdi yılın her ayı, özellikle Aşure günü ve Ramazan’da gelmeye başladı. Necaşi Türbesi, yıllardır Etiyopya-Eritre arasında yaşanan savaşın ardından bu yıl sağlanan barış ile Eritreli ve Etiyopyalı Müslümanların buluşma noktası oldu.

TİKA, yurtdışındaki kültür varlıklarımızın ülkemiz ile ortak kültürel değerler niteliğinde olduğu ve toplumlararası işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağladığı anlayışıyla projelerine devam ediyor.

TİKA restorasyon çalışmalarıyla kültür turizmine katkı sağlıyor

TİKA, Hz. Muhammed döneminde Mekke’deki baskılar üzerine Habeşistan’a (Etiyopya) hicret eden Müslümanlara sahip çıkan dönemin Kralı Necaşi'nin türbesi ve 15 sahabenin mezarlarını aslına uygun olarak restore etti.

Proje türbe haziresi ve camiden türbeye ulaşan yolu kapsıyor. Cami avlusundan türbeye ulaşan yola “sahabeler yolu” adı verildi. Bu yolda Afrika topraklarına ilk gelen Müslüman sahabeleri ve Kral Necaşi Esame'yi temsilen 16 adet anıt taşı yerleştirildi. Yolun sol tarafındaki alana ise dinlenme ve türbeyi seyir için sayebanlar ve türbeye girmeden önce dileyen misafirler için çeşmeler yerleştirildi. Proje, türbe yapısının rehabilitasyonunu içermekle birlikte ziyaretçilerin ihtiyaçlarına da cevap verecek şekilde çevre düzenlemesini de içeriyor. Kültür ve inanç turizmi noktasında bu eserin kazandırılması ile inşa edilecek otel, alış-veriş dükkânları, restoran, müze gibi mekânlarla bölgeye katkı sağlanması planlanıyor.