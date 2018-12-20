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TİKA Kolombiya'da Türkiye'nin hizmetlerini tanıttı

TİKA, Kolombiya'da düzenlenen Uluslararası Göçmen Festivali'nde Türkiye'nin hizmetlerini tanıttı.

20 Aralık 2018 Perşembe 01:41
TİKA Kolombiya'da Türkiye'nin hizmetlerini tanıttı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kolombiya'da düzenlenen Uluslararası Göçmen Festivali'nde Türkiye'nin bu alandaki hizmetlerini tanıttı.

Uluslararası Göçmen Haftası etkinlikleri, başkent Bogota'da, Bogota Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği festivalle sona erdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre festivalde Türkiye, bu ülkedeki TİKA Program Koordinatörlüğü yetkilileri ve kurumun tertiplediği Türk Dili ve Kültürü programına katılan öğrencilerinin çalışmalarıyla temsil edildi.

Festival katılımcılarına "Türkiye'nin göçmenlere sağladığı uluslararası yardımları tanıtan görseller ve video sunumları" sergilendi.

Türkiye'nin dünyada en fazla göçmene ev sahipliği yapıyor oluşu, festivale katılan uluslararası temsilcilere anlatılırken, TİKA standında konuklara baklava, mercimek köftesi ve cevizli çörek ikram edildi.

Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi de standı ziyaret etti

Türk Dili ve Kültürü öğrencileri küçük bir konser verirken Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk Çil de standı ziyaret ederek göçmenler konusunda uluslararası camiada farkındalık oluşturulmasının önemine işaret etti.

Açıklamada Çil'in, "Ülkemizin uluslararası iş birliği ve kalkınma kurumu olan TİKA, Güney Amerika'da ve dünyanın her köşesinde göçmenler için gerçekleştirdiği projeler ile örnek teşkil ediyor." ifadelerine yer verildi.

Festivale Avustralya, Ekvador, Bolivya ve Brezilya'nın büyükelçilik ve STK düzeyinde katılım sağladığı da vurgulandı.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 01:41
  1. TİKA
  2. Kolombiya

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