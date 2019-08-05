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TİKA, İİT ülkelerinde afet ve acil durumlarda müdahale kapasitesini artırıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ile Türk ve Sudan Sağlık Bakanlıkları işbirliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi 12 ülkeye yönelik başlatılan eğitimlerin dördüncüsü Gine’de gerçekleştirildi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:05
TİKA, İİT ülkelerinde afet ve acil durumlarda müdahale kapasitesini artırıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ile Türk ve Sudan Sağlık Bakanlıkları işbirliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi 12 ülkeye yönelik başlatılan eğitimlerin dördüncüsü Gine’de gerçekleştirildi.


TİKA tarafından uygulanan Acil Tıp Kapasite Artırma Programı (ATKAP) kapsamında 2017 yılı sonunda başlatılan çalışmaların devamında Sudan-Türk işbirliği üçüncü ülkelere yönelik eğitim faaliyetlerine devam ediliyor.


Bir yıllık eğitim programını tamamlayarak eğitici olan 58 Sudanlı eğitmen tecrübelerini İİT üyesi ve TİKA ofislerinin bulunduğu 12 ülkenin sağlık personeline 2019 yılı itibariyle aktarmaya başladı. İİT üyesi ülkeler nezdinde afet ve acil durumlarda müdahaleye yönelik eş güdüm ve ortak kapasitenin oluşturulması amacıyla oldukça önem taşıyan söz konusu eğitimler Cibuti, Çad ve Somali’den sonra Gine’de gerçekleştirildi.


TİKA desteği ve koordinasyonuyla Sudanlı ve Türk eğitmenlerinden oluşan ekip, Gine Sağlık Bakanlığı nezdinde 24 kişilik doktor, hemşire ve yardımcı sağlık personelinin katıldığı Afet ve Acil Durum Müdahalelerine Giriş Eğitimi (ADG+) Modülü uygulandı. Eğitim alan kursiyerlerden eğitici adaylar seçilip kendilerine ileri seviye kurs ve eğitici eğitimi verilmesiyle birlikte Gine’de eğitmen kapasitesinin oluşturulması hedefleniyor.


Gine Sağlık Bakanı Başdanışmanı Dr. Mohamed Lamine Yansane ve Hastaneler Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sekou Ahmed Tidiane’nin katıldığı törende katılımcılara başarı durumlarına göre sertifikalar takdim edildi.


Proje çerçevesinde, TİKA, SESRIC, Sağlık Bakanlığı tarafından İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde acil sağlık hizmetleri alanında liderlik rolü üstlenen Sudan’ın, söz konusu görevi ifa etmek üzere ihtiyaç duyduğu yerli eğitici havuzunun oluşturulması amacıyla 2017-2018 dönemi içerisinde, 58’i eğitici olmak üzere toplam 228 Sudanlı sağlık personeline Afet ve Acil Durum Müdahalelerine Giriş (ADG+) Eğitimi verilerek Sudan’ın beşeri kapasitesinin oluşturulmasına yönelik faaliyetler tamamlandı.


ATKAP programı ile TİKA, Türkiye’nin sağlık sektöründe elde etmiş olduğu kazanımları dünyanın birçok farklı yerine taşıyor. Senegal ve Uganda’da düzenlenecek eğitimlerle projenin devam etmesi hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:05
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