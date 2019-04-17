TİKA Güney Afrika'daki tarihi camiyi restore etti

CAPE TOWN (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Afrika'da Apartheid rejiminin bombaladığı Soweto Camisi'ni restore etti.

TİKA Pretorya Koordinatörü Mehmet Akif Şekerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA'nın Güney Afrika'da bir buçuk yıl önce faaliyete başlamasıyla iki ülke arasındaki ortak tarihin canlanmasını sağladığını belirtti.

Şekerci, ülkenin Soweto bölgesinde Apartheid rejiminin bombaladığı camiyi restore ettiklerini belirterek, "Güney Afrika'daki kadim miraslarımızın yanı sıra ülke tarihindeki sembol öneme sahip değerlere de dokunuyoruz. Bu bağlamda dünya tarihine geçen Apartheid rejimine karşı verilen mücadelenin kalbi durumunda olan Soweto Camisi'nin restorasyonunu yaptık." ifadesini kullandı.

Güney Afrika tarihinde sembol öneme sahip değerleri kalkındırdıklarına, böylelikle iki ülke arasında sağlam köprüler kurulduğuna dikkati çeken Şekerci, "Güney Afrika'da çeşitli teknik yardım ve iş birliği projelerinin yanı sıra ortak tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve gelecek nesillere aktarılması misyonunu yerine getirdik." dedi.

Şekerci, Güney Afrika'da çok yoğun Osmanlı varlığı bulunduğunu, ofis açıldığından bu yana neredeyse dokunmadıkları Osmanlı mirasının kalmadığını dile getirdi.

Soweto Camisi'nin Apartheid'e karşı verilen mücadelede önemli bir merkez görevi gördüğünü vurgulayan Şekerci, şunları ifade etti:

"Bu camide her dinden mağdurlar bir araya gelir ve insanlık dışı uygulamalara karşı organize olurlarmış. Bunun sonucu olarak cami Apartheid rejimi destekçisi bir grup ırkçı tarafından bombalanmış ve büyük hasar görmüş. Cami ayrıca bölgedeki ilk siyahi Müslüman mabedi. Bu yüzden Soweto Camisi ülke tarihinde sembol öneme sahip."

Şekerci, caminin klasik Osmanlı ve geleneksel Afrika kültürünün sentezini yansıtacak şekilde restore edildiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Caminin iç süslemesinde klasik Osmanlı motifleri kullanıldı. Dış süslemeleri ise geleneksel Afrika sanatı olan Ndebele sanatıyla yapıldı. Bu proje ile Osmanlı ve Afrika el sanatları Güney Afrika'nın en önemli tarihi binalarından birinde bir araya getirilmiş oldu. Cami eskiden olduğu gibi bugün de Müslümanların yanı sıra Müslüman olmayanların uğrak yeri haline geldi. Buraya eskiden ırkçılığa karşı örgütlenmek için geliyorlarmış, bugün ise büyük acılar sonunda elde ettikleri barışı yaşamak için geliyorlar."

- TİKA'dan Osmanlı Kriket Kulübüne destek

Mehmet Akif Şekerci, Güney Afrika'daki Osmanlı tarihi eserlerine sahip çıktıklarını belirterek, "Burada bulunan Nurul Hamidiye Camisi'nin restorasyonunu yaparak ekipman desteği sağladık. Ayrıca Güney Afrika tarihinde önemli bir yere sahip Ebubekir Efendi'nin mezarının bakımını ve çevre düzenlemesini yaptık." diye konuştu.

Ülkedeki Osmanlı Kriket Kulübüne verilen desteklerle daha çok gencin kulüpten faydalandığını anlatan Şekerci, şunları aktardı:

"Osmanlı Kriket Kulübü bugüne kadar Güney Afrika tarihindeki yeri itibarıyla bir kulüpten fazlasını temsil etti. Kulüp bir buçuk asır önce buraya Osmanlı Devleti tarafından gönderilen Ebubekir Efendi'nin öğretilerini, kriket ile yeni nesillere ulaştırma misyonunu hala devam ettiriyor. TİKA tarafından saha ekipmanları temin edilen kulüp yerel ligde başarılarını artırarak sürdürüyor. Takımın başarıları çalışmalarımızda bizim de motivasyonumuzu artırıyor. Yaptığımız ekipman destekleri ile çocuklar artık 6 yaşından itibaren kulüpte spor yapabiliyor."

- "TİKA'nın projesinden sonra camimiz ilgi odağı oldu"



Soweto Müslüman Birliği Yöneticisi Loqman Mogapi, TİKA'nın yaptığı çalışma sonucu cami cemaatinin beş katına çıktığını söyledi.

Mogapi, TİKA'nın verdiği hizmetten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, "Camimiz daha öncesinde çok kötü durumdaydı ve uzun bir aradan sonra TİKA sayesinde eski günlerine geri döndü. Türk halkına ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." dedi.







