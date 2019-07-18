0553 313 94 23

TİKA gönüllülerinden Tanzanya'da diş sağlığı hizmeti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının gönüllü elçileri, Morogoro'da yerel halk ile öğrencilere ağız ve diş sağlığı hizmeti sunuyor

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:49
TİKA gönüllülerinden Tanzanya'da diş sağlığı hizmeti

ADDİS ABABA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) "Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Tanzanya'ya gelen diş hekimliği ve tıp öğrencileri, yerel halka ağız ve diş sağlığı hizmeti veriyor.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, program kapsamında Tanzanya'nın Morogoro bölgesinde çalışmalara başlayan 14 öğrenci, sağlık hizmetlerine erişim sorunu yaşayan yerel halkın ağız ve diş sağlığı taramasını gerçekleştiriyor.

Tüm Afrika'nın Dostları Derneğinin desteğiyle yapılan taramada, diş çekimi ve atravmatik restoratif tedavilere başlandı.

Çalışma kapsamında Morogoro bölgesinde geçirilecek 5 gün boyunca, yaklaşık 2 bin muayene ve 400 tedavinin gerçekleştirilmesi, bölgedeki ilkokullarda bin öğrenciye oral hijyen eğitimi verilmesi, diş fırçası ve diş macunu dağıtılması hedefleniyor.

Ayrıca projenin ikinci haftasında ekip, Muhumbili Hastanesinde kapasite artırımına yönelik eğitim programı düzenleyecek.

TİKA tarafından Anadolu Ajansı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk Hava Yolları, Kredi ve Yurtlar Kurumu, TRT ve Türkiye Gençlik Vakfı başta olmak üzere çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde yapılan "Tecrübe Paylaşım Programı" ile üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması amaçlanıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:49
  1. tanzanya
  2. Tecrübe Paylaşım Programı
  3. TİKA

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şahinbey Belediyesi’nden bir polis merkezi daha
    1. Şahinbey Belediyesi’nden bir polis..
    2. Yaş meyve sebze sektörü Interfresh..
    3. Binlerce yıllık tapınağın..
    4. İzmir'de otomobil otobüs durağına..
    5. Trump: Haklar Tanrı'dan gelir,..
    6. Sultangazi’de taklit ayakkabı operasyonu
    7. "Madalyadan daha önemlisi gençliğimizi..
    8. Milli SİHA Bayraktar TB2, Kuveyt'te..
    9. Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan..
    10. Grup Mecaz’dan unutulmaz gece
    11. Başkan Kuş vatandaşların sorunlarını..
    12. 47. Folkart TSYD Ege Kupası, 6..
    13. İtfaiyeden bedelli askerle yangın..
    14. Suudi Arabistan'da iş yerleri namaz..
    15. Sonsuz rotalar GAÜN’de yeşerecek
    16. Altınordu, Ersel Aslıyüksek'i transfer..
    17. Noteri beklerken satın alacağı..
    18. Trabzonlu fındık üreticilerinden..
    19. Mozaikler kadınların ellerinde şekil..
    20. Ömer Düzgün, görevini Murat Söylemez’e..
    21. Malatya’da bin 50 litre kaçak içki ele..
    22. Yoğun yağış Kocaali-Akçakoca yolunu..
    23. Alanya’da Rus kadın otel odasında ölü..
    24. Çukurova’da işgale izin yok
    25. Başkan Tugay’dan “ilk 100 gün” raporu
    26. Dört Mevsim Gaziantep Yemekleri kitabı..
    27. İran Hürmüz Boğazında kaçak petrol..
    28. 2. kattan düşen kediyi son anda yakaladı
    29. Evinde hint keneviri yetiştiren şahıs..
    30. TOKİ kimlere kredi veriyor?
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’