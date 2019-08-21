0553 313 94 23

TİKA gönüllülerinden Gürcistan'da ağaçlandırma faaliyeti

TİKA gönüllüleri Gardabani kentine 300 sedir fidanı dikti - Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, 16 gönüllü öğrenciyi kabul etti

21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:28
TİKA gönüllülerinden Gürcistan'da ağaçlandırma faaliyeti

TİFLİS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Gürcistan'da hatıra fidanlığı oluşturdu.

TİKA gönüllüleri, başkent Tiflis'e 1 saatlik mesafede Gardabani kentinde bulunan Dostluk Evi çevresindeki arazide fidan ekimi çalışmalarına katıldı.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki dostluğa binaen 300 sedir ağacı fidanı diken 16 gönüllü, daha sonra temizlik çalışmalarına katıldı.

- Türk kurumlarına ziyaret

Gönüllüler, Tiflis'te faaliyet gösteren Türk kurumlarını da ziyaret etti.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan tarafından kabul edilen genç gönüllüler, burada Türk-Gürcü ilişkileri, iki ülke halkları arasındaki dostluk ve Türkiye'nin Gürcistan'daki faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Yazgan, TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ'ın da katıldığı görüşmede gönüllülerin sorularını yanıtladı.

TİKA gönüllüleri, Türk Hava Yolları, Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Maarif Vakfının Tiflis ofislerini de ziyaret etti.

Gönüllüler, cuma gününe kadar ülkede faaliyetlerde bulunacak.

- 500 Türk gönüllü öğrenci 35 ülkede

TİKA tarafından Anadolu Ajansı (AA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk Hava Yolları (THY), Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), TRT ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) başta olmak üzere çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde yapılan "Tecrübe Paylaşımı Programı" ile üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması amaçlanıyor.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen program kapsamında Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 500 öğrenci, 35 ülkeye saha ziyareti yapıyor ve ülkelerde hayata geçirecekleri faaliyetlere ilişkin eğitimler alıyor.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:28
  1. TİKA gönüllülerinden Gürcistan'a Dostluk Hatıra Parkı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bedeli herkes için bir ve aynıdır"
    1. "Bedeli herkes için bir ve aynıdır"
    2. 5 AB ülkesi Open Arms sığınmacılarını..
    3. Amatör Liglerde gruplar belli oldu
    4. Mersin'de denizde kaybolan iki kişi..
    5. Ara Güler’in gözünden Bursa
    6. Zonguldak'ta köpeğe işkence iddiası
    7. "Yemen'in güneyindeki ayaklanma..
    8. Ankara voleybolun da başkenti olacak
    9. Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale..
    10. Trump'ın ziyaretini ertelemesi..
    11. Otomobil ile tır çarpıştı: 8 yaralı
    12. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    13. Tekirdağ'da sosyal medyadan terör..
    14. Depreme dayanıklı bina nasıl..
    15. Bahçeli’den CHP’ye sert sözler: “CHP..
    16. KKTC Başbakanı Ersin Tatar:
    17. Eskişehir’deki zincirleme trafik..
    18. Serbest piyasada altın fiyatları
    19. Erdem Özgenç Fatih Karagümrük’te
    20. Tunceli’de 3.9’luk deprem
    21. Kaçan kurbanlığı 9 gün sonra buldular
    22. Efeler turp gibi
    23. 7. Boğaziçi Film Festivali, First Cut..
    24. BM'den İdlib'e insani yardım
    25. Metin Feyzioğlu: Kavga mı edelim
    26. Amatör Spor Kulüpleri’nin 2019-2020..
    27. "Yanlışlıkla" iki günlüğüne "ünlü" oldu
    28. TDP ekipleri 24 bin 863 kişiye ulaştı
    29. KYK yurdunda kalan öğrenci ücretli..
    30. Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten..
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!
    Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!