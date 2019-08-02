TİKA gönüllüleri Kuzey Makedonya'da restorasyon çalışmalarına katıldı

ÜSKÜP (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Kuzey Makedonya'da bulunan gönüllüler, TİKA'nın Kuzey Makedonya'daki restorasyon çalışmalarını inceledi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) iş birliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen programa katılan mimarlık ve inşaat mühendisliği bölümü öğrencisi 11 gönüllü, TİKA'nın çalışmalarında yer aldı, ülkedeki Türk kurumlarını ziyaret etti.

Grup, başkent Üsküp'te bulunan ve restorasyonu süren Sultan Murat ile Alaca camilerindeki çalışmaları inceleyerek tecrübe kazandı.

Boğaziçi Üniversitesinde inşaat mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan Mehmet Emre Ek, programa katılmanın kendisi için çok güzel bir fırsat olduğunu belirterek, restorasyon çalışmaları kapsamında mimar ve şeflerin kendilerine farklı görevler verdiğini anlattı.

Restorasyon için çizimler yapıp sıva çalışmalarında yer aldıklarını aktaran Ek, "Teknik ofiste projelere bakıyor, onlarla birlikte kontrol ediyoruz." dedi.

Ek, programın iş hayatlarına da önemli katkı sunacağına işaret ederek, "Teknik ofiste çalışma fırsatı bulduk. Şantiye ve içerisinde olan durumların haricinde teknik ofiste projelerin nasıl incelendiği, uygulandığını görme fırsatı buluyoruz." diye konuştu.

- Dijital ortamda çizdikleri projeleri birebir uygulama fırsatı buldular

Karadeniz Teknik Üniversitesinde mimarlık okuyan İslam Filizfidanoğlu da ülkede TİKA tarafından daha önce restorasyonu yapılan eserleri de yakından görme fırsatı bulduklarını belirterek, devam eden Sultan Murat Camisinin restorasyonunda birçok iş kolunda çalışmalara katıldıklarını anlattı.

Çizim ve projelendirme aşamalarına katıldığını söyleyen Filizfidanoğlu, TİKA'nın bu faaliyetlerinde bulunabilmenin kendileri açısından çok güzel bir tecrübe olduğunu ifade etti.

Uludağ Üniversitesinde mimarlık okuyan Ahmet Doğan ise restorasyon projesine katılmanın kendileri için büyük bir şans olduğunu kaydederek, daha önce okulda dijital ortamda çizdikleri projeleri burada birebir uygulama fırsatı yakaladıklarını aktardı.

Program kapsamında öğrenciler kalem işi süslemeler, tamamlanmış duvarların derz çalışmaları, boyama, ölçülendirme, beton döküm işlemleri gibi farklı restorasyon çalışmalarına katıldı.

Kuzey Makedonya'ya 29 Temmuz'da gelen gönüllüler, çalışmalarını yarın tamamlayacak.