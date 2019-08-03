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TİKA gönüllüleri Burkina Faso'da

03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:36
TİKA gönüllüleri Burkina Faso'da

DAKAR (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Burkina Faso'ya gelen 10 gönüllü öğrenci, ziyaretlerde bulundu.

Öğrenciler, Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçiliği, Burkina Faso Ulusal Meclisi, Burkina Faso Tarım Bakanlığı, Türk Hava Yolları (THY) ve Hüdayi Vakfı Burkina Faso Temsilciliklerini ziyaret etti.

Büyükelçilik tarafından gönüllülere ülke hakkında genel bilgilendirme yapılırken programın başarılı geçmesi adına iyi niyet ve temennilerde bulunuldu.

Öğrenciler, Burkina Faso Ulusal Meclisi ziyaretlerinde ülkenin yönetim sistemi, Meclisin işleyişi ve 2014'teki halk ayaklanması hakkında bilgi aldı.

Daha sonra gönül elçilerine, THY ve Hüdayi Vakfı ofislerinin ülkedeki çalışmaları kapsamında tecrübeleri anlatıldı.

- Gençler, Moro Naba Krallığı'nın programına katıldı

Gönüllüler, ülkede devam eden ve geleneksel yönetimi sembolik olarak yaşatan Moro Naba Krallığı'nın haftalık programında hazır bulundu.

Krallık tarafından, gençlerin ziyaretinden mutluluk duyulduğu belirtilerek, Türkiye'ye, özellikle ülkede TİKA aracılığıyla gerçekleştirilen proje ve sosyal yardım faaliyetleri dolayısıyla teşekkür edildi.

Ülke hakkında geniş kapsamlı bilgi edinen gönüllüler ile TİKA, sosyal yardım faaliyetlerini sürdürmek üzere çalışmalara başladı.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:36
  1. Burkina Faso
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