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TİKA gönüllüleri Arnavutluk'ta restorasyon çalışmalarına katıldı

"2019 Tecrübe Paylaşım Programı"na katılan 16 gönüllü, TİKA tarafından Arnavutluk'ta gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi

31 Temmuz 2019 Çarşamba 18:29
TİKA gönüllüleri Arnavutluk'ta restorasyon çalışmalarına katıldı

TİRAN (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında genç gönüllüler, kurum tarafından Arnavutluk'ta gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarına katıldı.

TİKA'nın koordinasyonunda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) iş birliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programı"na katılan Türkiye'nin farklı üniversitesinden 16 öğrenci, TİKA'nın çalışmalarında yer aldı, ülkedeki Türk kurumlarını ziyaret etti.

Çoğunluğunu mimarlık öğrencisi olan gönüllüler, programın ilk gününde başkent Tiran'da 1821'de Ethem Bey tarafından yapılan Ethem Bey Camisi'ni ziyaret etti, burada TİKA tarafından gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek, projede görevli uzman ve akademisyenlerden bilgi aldı.

Programın ikinci gününde ülkenin orta kesimlerindeki Berat şehrini ziyaret eden öğrenciler, TİKA tarafından restore edilen Berat Bekarlar Camisi, Hünkar Camisi ve Halveti Tekkesi'nde çalışmalar gerçekleştirdi.

Gönüllüler, restorasyonu devam eden yapıların çatı parçalarını temizleyerek görevli uzmanlar eşliğinde bugünün restorasyon anlayışının önemli incelikleri ve uluslararası standartları hakkında bilgi aldı.

TİKA gönüllüleri, Arnavutluk'un güneyindeki Ergiri şehrini de ziyaret etti. Öğrenciler burada Ergiri Pazar Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarını yerinden takip etti, çatı için taş kırma ve diğer yürütülen çalışmalarda görev aldı.

Öğrenciler ayrıca daha önce restorasyonu TİKA tarafından tamamlanan ve Ergiri Kalesi içerisinde yer alan saat kulesini de inceleme fırsatı buldu.

Program kapsamında, öğrenciler, Arnavutluk'taki diğer dönem tarihi eserlerini de inceledi. 16 öğrenci, mimarlık açısından farklı dönemden eserler arasında karşılaştırma yaparak, özellikle restorasyon alanında uzmanların tecrübelerinden yararlandı.

22-27 Temmuz tarihlerinde Arnavutluk'ta bulunan öğrenciler ayrıca Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği, TİKA'nın Tiran Ofisi, Tiran Yunus Emre Enstitüsünü de ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 18:29
  1. Arnavutluk
  2. Tecrübe Paylaşım Programı
  3. TİKA
  4. tiran

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