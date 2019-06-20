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TİKA desteğiyle Bakü'de Kardiyoloji Kongresi

TİKA ve Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Bilimsel Araştırma Kardiyoloji Enstitüsü ortaklığıyla Bakü'de "Kardiyoloji Kongresi" yapıldı

20 Haziran 2019 Perşembe 13:26
TİKA desteğiyle Bakü'de Kardiyoloji Kongresi

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Bilimsel Araştırma Kardiyoloji Enstitüsü iş birliğinde Bakü'de "Kardiyoloji Kongresi" düzenlendi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Azerbaycan'da sağlık sektörünün geliştirilmesine destek amacıyla TİKA tarafından, Azerbaycan, Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden davet edilen birçok kardiyoloğun katılımıyla Bakü'de Kardiyoloji Kongresi yapıldı.

Kardiyoloji ve kalp hastalıkları alanında uzmanlaşmış Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Bilimsel Araştırma Kardiyoloji Enstitüsünün kuruluşunun 40'ıncı yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen kongrede, Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan, Rusya'dan davet edilen doktorlar kardiyoloji alanında bilgi ve birikimlerini paylaştı.

- TİKA'ya teşekkür

Kongrenin açılışında konuşan Kardiyoloji Enstitüsü Direktörü Gülnaz Dadaşova, kongrenin gerçekleştirilmesinde gösterdiği her türlü destek için TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Teoman Tiryaki, Azerbaycan'da sağlık alanında yapılan proje ve faaliyetlerin TİKA'nın Azerbaycan'daki stratejik önceliklerinden birisi olduğunu söyledi.

Resmi açılışın ardından kongre, hem Azerbaycanlı hem de dünyanın farklı ülkelerinden gelen doktorların karşılaştıkları vakaların sunumlarıyla devam etti.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:26
  1. Bakü
  2. Kardiyoloji kongresi
  3. TİKA

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