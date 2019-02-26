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TİKA desteğiyle ’’3. Milli Birlik ve Beraberlik Sempozyumu’’ düzenlendi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle MEB Şura Salonu’nda ’3.

26 Şubat 2019 Salı 11:55
TİKA desteğiyle ’’3. Milli Birlik ve Beraberlik Sempozyumu’’ düzenlendi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle MEB Şura Salonu’nda ’3. Milli Birlik ve Beraberlik Sempozyumu’ düzenlendi.


TİKA’nın katkılarıyla Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliğince (İLESAM) düzenlenen ’’Milli Birlik ve Beraberlik’’ temalı sempozyumun üçüncüsü Ankara’da MEB Şura Salonu’nda gerçekleştirildi. Türk milletinin bütün olması, içinde hiçbir bölücü, ayırıcı unsura yer vermemesi anlamını taşıyan milli birlik ve beraberliği anlatan sempozyum üç oturumdan oluştu. Sempozyumda yurt içi ve yurt dışından 21 akademisyen bildiri sundu.


Geleneksel hale getirilen sempozyuma Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tebriz, Ahıska, Kırım ve Türkiye’den katılan akademisyenlerin sunumları dili, ekonomiyi, felsefeyi, ilahiyatı ve pek çok konuyu kapsayan içerikleriyle dinleyenlere ulaştı.


Milli birlik ve beraberliğin toplumu bir arada tutan öz olduğu, millet olma şuuru, bu temaların dünü, bugünü ve gelecek açısından önemine vurgu yapılan bildiriler İLESAM tarafından kitaplaştırılarak katılımcılara dağıtıldı. Milli birlik ve beraberlik konusunda katkı sağlayan, çalışmalarıyla Türk ve İslam alemini bir ve beraber yapan isimlere ’Milli Birlik ve Beraberlik Madalyaları’ takdim edildi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:55
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