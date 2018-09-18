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TİKA Bulgaristan'da Soydaş ve Bulgar çocuklarının yüzünü güldürdü

Bulgaristan’da öğretim yılı başlangıcı vesilesiyle Razgrad’taki (Hezargrad) okullarda Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy ve TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Dr.Mahmut Çevik , 1540 Öğrenciye eğitim ve spor malzemeleri dağıttı.

18 Eylül 2018 Salı 08:13
TİKA Bulgaristan'da Soydaş ve Bulgar çocuklarının yüzünü güldürdü

Bulgaristan’da öğretim yılı başlangıcı vesilesiyle Razgrad’taki (Hezargrad) okullarda Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy ve TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Dr.Mahmut Çevik , 1540 Öğrenciye eğitim ve spor malzemeleri dağıttı.

TİKA Balkanlarda 801’nci Eğitim Projesini Bulgaristan’da Uyguladı

Büyükelçi Hasan Ulusoy yaptığı konuşmada; Komşu ve müttefik Bulgaristan’da bu gibi dostluğu pekiştiren çalışmaları Bulgaristan makamlarıyla yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu, TİKA’nın desteğinde uygulanan projenin anlamlı ve insani diplomasiye katkı sağladığını belirtti.

TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Dr.Mahmut Çevik ise, TİKA’nın Balkanlarda bugüne kadar uyguladığı 801’nci  eğitim projesini Razgrad’ta uygulamaktan mutlu olduklarını belirtti. Balkanlarda bugüne kadar 800 Eğitim Projesi uyguladıklarını ve bu projelerden yılda 200 bin öğrencinin istifade ettiğini belirten Çevik, “Bir Bulgar atasözü vardır, ‘Torbanızda ne var ise Çorbanızda da o vardır.’ Yani Bulgaristan’ın geleceğini inşa edecek olan gençler ne kadar çok çalışırsanız, öğretmenlerinizden ne kadar fazla istifade ederseniz, güçlü bir Bulgaristan’ı sizler oluşturursunuz. Bölgede barışın tesis edilmesini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin artarak devam etmesine katkı sağlarsınız’ dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov arasındaki mevcut yakın diyalog ve işbirliği bu projenin Bulgaristan’da TİKA tarafından uygulanmasına vesile olduğunu ifade eden Dr.Mahmut Cevik, öğrenci ve öğretmenlere de önerilerde bulunarak, Balkanların barış kuşağı olacak gençlerin bölgede ortak geleceğimizi inşa edeceklerini o nedenle bu gençlere destek olacak öğretmenler ile ileriki süreçte de beraber proje uygulamak istediklerini ifade etti. Çevik, TİKA’nın Bulgaristan’da proje uygulamasına fırsat verdiklerinden dolayı Bulgar hükûmetine ve Razgrad valisine teşekkür etti.

Razgrad Valisi Gyunay Hyusmen ise yaptığı konuşmada Hediyelerin Başbakan Boyko Borisov'un yakın dostu Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderildiğini belirterek, “İki lider arasındaki yakın dostluk, ilişkilerin artarak devam etmesini sağlıyor. O nedenle bu ilişkiler uygulanacak yeni projeler ile artarak devam edecektir” diye konuştu.

Hayaldi Gerçek Oldu

Engelli araç dağıtılması törenlerinde konuşan Bulgar vatandaşı Jivkov ve annesi, şumen radyosunca engelli araç alımı için başlatılan kampanyada bu güne kadar 600 leva toplandığını, engelli araç almalarının bu nedenle hayal olduğunu ancak Razgrad Valisi Gunay Hyusmen’in TİKA ile görüşerek bu projenin uygulanması ile hayallerinin gerçek olduğunu ve kısa surede kendilerine hediye edilen bu araçla artık toplumla birlikte yürüyeceklerini, diğer insanlar gibi çarşıya çıkıp ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini kaydettiler. Aile, Türkiye ve TİKA’ya teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Ziyaret kapsamında ayrıca, 5 Bulgar, Türk, Roman, Pomak engelli gençlere, TİKA tarafından hediye edilen akülü engelli araçları dağıtıldı.

TİKA projesi Kapsamında; Bulgaristan’da yapılan törenlere, Bulgaristan Meclisi Milletvekilleri, Belediye Başkanları, öğretmen ve öğrenciler ile yerel idareciler ile birlikte yoğun katılımlar oldu.

1540 öğrenciye dağıtılan hediyeler ise şunlar oldu: 440 öğrenciye okul eğitim malzemeleri ve çanta, 600 öğrenciye eşofman takımı, 600 basket, futbol, voleybol topu; 40 başarılı öğrenciye tablet; spor yapan çocuklara 200 badminton seti; 5 engelli gence akülü araç; 300 öğrenciye kışlık mont.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 08:13
  1. TİKA

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