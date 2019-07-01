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TİKA, Bosna Hersek’te Mesleki Eğitim Merkezi Kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gradaçac Belediyesi, Gradaçac İş adamları Derneği, UNDP İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi, UNDP Bosna Hersek Ofisi ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı (BUTGEM) iş birliğinde kurulan Gradaçac Mesleki Eğitim Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:13
TİKA, Bosna Hersek’te Mesleki Eğitim Merkezi Kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gradaçac Belediyesi, Gradaçac İş adamları Derneği, UNDP İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi, UNDP Bosna Hersek Ofisi ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı (BUTGEM) iş birliğinde kurulan Gradaçac Mesleki Eğitim Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.


Üretim sektörlerine nitelikli iş gücü yetiştirilmesi ve istihdamın artırılmasıamacıyla TİKA, UNDP, Gradaçac Belediyesi ve Gradaçac İş adamları Derneği ve BUTGEMişbirliğinde hayata geçirilen Gradaçac Mesleki Eğitim Merkezi’nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.


İş gücü piyasasına vasıflı eleman yetişilmesini amaçlayan projenin ilk aşamasında 25 kişi (işçi ve eğitmen) BUTGEM bünyesinde Bursa’da gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 ay süren CNC Makine Yönetimi ve Programlama eğitim programına katıldı.


BUTGEM’de eğitim alan kişilerin eğitim programının hemen akabinde istihdam edilmesi üzerine Bosna Hersek’in ara eleman ihtiyacını karşılamak için bölgede BUTGEM benzeri bir mesleki eğitim merkezi oluşturulması fikri ortaya çıktı. Akabinde Gradaçac Belediyesi tarafından tahsis edilen ve Bosna Savaşı’nda büyük hasar gören ve savaştan önce lise binası olarak kullanılan binanın tadilatı ve donanımını gerçekleştirilerek Mesleki Eğitim Merkezi’ne dönüştürüldü.


Gradaçac Belediye Başkanı Edis Dervişagiç yaptığı konuşmada, Gradaçac’taki Mesleki Eğitim Merkezi projesinin Bosna Hersek’te bir ilk olduğunu belirterek belediye olarak ortaklarıyla birlikte gençlerin istihdamını sağlayacak projelere destek verdiklerini ifade ederek, “TİKA ve UNDP işbirliğinde kurulan ve büyük bir emek ve işbirliğinin ürünü olanbu merkez, Bosna’nın kuzey doğu bölgesinde özel sektörün vasıflı iş gücü ihtiyacının giderilmesine büyük katkı sağlacaktır. Son yıllarda sanayi sektöründe yaşanan ilerlemelerle gelişen bölgemizde hem sanayicilerimize nitelikli eleman yetiştirmiş olacağız hem de gençlerin istihdamına katkı sağlayacağız” diye konuştu.


TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli konuşmasında, “Gerek çalışanların gerekse iş piyasasına girmek isteyen kişilerin yeni teknolojiler ile uyumlu bilgi ve becerilerle donatılmasının ülke ekonomisi için yapılabilecek en büyük katkı olduğunun farkındayız. Bu doğrultuda, TİKA olarak genç işsizliğinin azaltılması ve sanayi sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikli eleman yetiştirilmesini amaçlayan bu projenin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz” şeklinde konuştu.


UNDP Bosna Hersek Yerleşik Koordinatörü Steliana Nedera, ”Kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinde iş birliğinin önemi çok büyük. Bu projenin böylesine başarı ile sonuçlanmasında bu iş birliğinin büyük önemi var. Projeye katkı sağlayan tüm ortaklarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini aktardı.


Açılış törenine BUTGEM ve ERTEV (Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı) adına katılım sağlayanİpek Dincel “BUTGEM ve ERTEV olarakBosna Hersek’te desteklerimizi her zaman sürdürmeye devam edeceğiz. Yeni işbirliklerimizle yeni projelerimizle tecrübe ve birikimlerimizi sizlerle paylaşmaya her zaman hazırız” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:13
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