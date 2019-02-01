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TİKA Başkanı Serdar Çam Hırvatistan'da

01 Şubat 2019 Cuma 21:03
TİKA Başkanı Serdar Çam Hırvatistan'da

SİSAK (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, Hırvatistan'ın Sisak şehrinde inşa edilen İslam Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

Hırvatistan'daki temasları kapsamında Hırvatistan Başmüftüsü Aziz Hasanovic ile bir araya gelen Çam, TİKA'nın üstlendiği Sisak İslam Kültür Merkezi'nde devam eden inşaat çalışmalarını inceledi.

Çam'a, TİKA Zagreb Koordinatörü Haşim Koç ile Sisak İslam Birliği Meşihatı Başimamı Alem Crnkic eşlik etti.

Hasanovic ile Çam, beklentilerinin, merkezin önümüzdeki yıl mart veya nisan ayında açılabileceği yönünde olduğunu ifade etti.

- Sisak İslam Kültür Merkezi

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in Türkiye ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile imzalanan anlaşmayla TİKA'nın, Sisak şehrinde inşa edilen İslam Kültür Merkezine destek sağlaması kararlaştırılmıştı.

Hırvatistan İslam Birliği tarafından Sisak Belediyesinde yer alan Sisak İslam Kültür Merkezinin inşaatına nisan 2017'de başlanmış, fakat finansman sıkıntısı ve sahadaki çeşitli zorluklar nedeniyle projenin tamamlanabilmesi için desteğe ihtiyaç duyulmuştu. Yapılan görüşmeler neticesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla Sisak İslam Kültür Merkezi inşaatının tamamlanması çalışmaları kapsamında, TİKA ve Hırvatistan İslam Birliği arasında iş birliği yapılması kararlaştırılmıştı.

Dört katlı planlanan İslam Kültür Merkezi 586 kişinin ibadet edebileceği bir cami, çocukların eğitim alabileceği 3 derslik, çok amaçlı toplantı salonu, restoran ve camide görev yapan imamlar için konaklama gibi temel alanlardan oluşuyor.

Proje tamamlandığında Hırvatistan'daki dördüncü İslam Kültür Merkezi olacak.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 21:03
  1. Hırvatistan
  2. Serdar Çam
  3. Sisak
  4. TİKA

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