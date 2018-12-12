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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Türki İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:34
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Çam, TİKA Başkanlığında AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Daha sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oylayan Çam, haber kategorisindeki tercihini Emrah Yorulmaz'ın "Kaşıkçı cinayeti" adlı fotoğrafından yana kullandı.

Yaşam kategorisinde Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA" fotoğrafına oy veren Çam, spor kategorisinde de Burak Akbulut'un "Karatenin Sultanları" isimli fotoğrafını tercih etti.

Başkan Çam, ''Anadolu Ajansı haberleriyle, analizleriyle ve tabii ki fotoğraf ve videolarıyla Türkiye'nin sesini dünyaya ulaştırıyor. Bu yılın fotoğraflarının hepsi de birbirinden güzel ve anlamlı.'' ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 12:34
  1. 2018 AA Fotoğraf Oylaması
  2. Serdar Çam
  3. TİKA

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