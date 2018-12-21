TİKA Başkanı Çam Arnavutluk'ta

TİRAN (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, onarım ve donanımı TİKA tarafından yapılan başkent Tiran'daki Öğrenci (Studenti) Şehri'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile dün Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gelen Çam, TİKA Tiran Koordinatörü Necip Özay Özütok ile Öğrenci Şehri'nin 6 numaralı yurt binasını ziyaret etti, buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Arnavutluk'a her zaman farklı yaklaştığını ve gerek akrabalık ilişkileri gerekse ortak tarih çerçevesinde bu ülkeye her zaman elinden gelen desteği vermeye gayret gösterdiğini ifade etti.

Bir süre önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a intikal eden Arnavutluk'taki yurtların yenilenmesi ve iyileştirilmesi yönündeki talep çerçevesinde bu yurtların ilkinin yenileme sürecine hızlı bir şekilde başladıklarını aktaran Çam, "Burada yapılacak çalışmalarla dolaylı olarak eğitim hayatına vermekte olduğumuz desteklerin artarak devam ettiğini bu vesileyle ifade ediyoruz. Burada yaşayan ve burada kalan öğrencilerin daha yüksek motivasyonla çalışmalarına, derslerine devam edip inşallah tamamlayıp kendi ülkelerine ve bütün dünyaya hayırlı çalışmalar yapabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Çam, yüklenici firma ile TİKA Tiran Koordinasyon Ofisi'nin yaptığı çalışmalar kapsamında, yurt binasının 3-4 ay içinde yenilenmiş ve tamamlanmış olarak hizmete başlayacağı temennisinde bulundu.

Öğrenci Şehri Genel Müdürü Anila Şehu da TİKA tarafından gerçekleştirilen proje sayesinde bu öğrenci yurdunun yıllardır eksik kalan itibarının da geri geleceğini vurguladı.

Projenin 160 öğrenciye fayda sağlayacağını aktaran Şehu, "Türkiye'nin Arnavutluk'a yardım ve iş birliği için gerçekleştirdiği tüm projeler için teşekkür ediyorum. Burası uluslararası standartlar çerçevesinde çağdaş sisteme sahip bir yurt olacak." dedi.

Türk heyeti, temaslarının ardından Tiran'ın Sauk Mahallesi'nde bulunan Abdullah İbrahim Gjuzi Camisi'nde cuma namazı kıldı.