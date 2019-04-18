0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

TİKA, Azerbaycan'da tarihi Merdekan kalesini restore edecek

TİKA ile Azerbaycan Kültür Bakanlığına bağlı Kültürel Mirasın Korunması, Geliştirilmesi ve Restorasyonu Devlet Hizmeti arasında Bakü'nün Merdekan kasabasındaki Büyük Merdekan Kalesi ve Tuba Şah Mescidi'nin restorasyonu konusunda protokol imzalandı

18 Nisan 2019 Perşembe 19:11
TİKA, Azerbaycan'da tarihi Merdekan kalesini restore edecek

BAKÜ (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Azerbaycan Kültür Bakanlığına bağlı Kültürel Mirasın Korunması, Geliştirilmesi ve Restorasyonu Devlet Hizmeti arasında Bakü'nün Merdekan kasabasındaki Büyük Merdekan Kalesi ve Tuba Şah Mescidi'nin restorasyonu konusunda protokol imzalandı.

Bakü'de, Uluslararası Anıtlar ve Tarihi Mekanlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan Kültür Bakanı Yardımcısı Vagif Aliyev, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik kapsamında TİKA ile Azerbaycan Kültürel Mirasın Korunması, Geliştirilmesi ve Restorasyonu Devlet Hizmeti arasında 14. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Büyük Merdekan Kalesi ile 1492-1493 yıllarında inşa edilmiş Tuba Şah Mescidi'nin restorasyonu ve iki kurum arasındaki iş birliğinin çerçevesini belirleyen protokol imzalandı.

Protokole TİKA Bakü Program Koordinatörü Teoman Tiryaki ile Azerbaycan Kültürel Mirasın Korunması, Geliştirilmesi ve Restorasyonu Devlet Hizmeti Başkanı Zakir Sultanov imza attı.

- "TİKA Azerbaycan'da ilk kez tarihi bir eseri restore edecek"

Bakü Büyükelçisi Özoral, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye olarak Azerbaycan'a her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

TİKA'nın en fazla iş yaptığı ülkelerden birinin Azerbaycan olduğunu bildiren Özoral, "Fakat TİKA Azerbaycan'da ilk kez tarihi bir eseri restore edecek. Her iki eser de Türk tarihinin önemli mimarlık abidelerinden. Restorasyon alanında başlayan bu iş birliğinin daha nice anıtta devam edeceğini ümit ediyorum." dedi.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Teoman Tiryaki de basın mensuplarına yaptığı açıklamada TİKA'nın faaliyet alanına giren ülkelerde yaptığı çalışmalar içerisinde, kültürel mirasın korunması ve restorasyonu projelerinin önemli yer tuttuğunu ifade etti.

Tiryaki, bu çerçevede, Azerbaycan'da somut kültürel varlıkların korunması ve restorasyonu alanında projeler gerçekleştirilmesine yönelik bir süreç başlattıklarını, geçmiş mirasın gelecek nesillere aktarılması için Büyük Merdekan Kalesi'ni restore edeceklerini kaydetti.

Sultanov ise Azerbaycan için büyük tarihi öneme sahip anıtların restorasyonunu üstlenmeleri nedeniyle TİKA yetkililerine teşekkürlerini iletti.

Restorasyonu yapılacak Büyük Merdekan Kalesinin 14. yüzyılda Şirvanşahlar döneminde Hazar Denizi'nden gelen saldırılara karşı savunma amaçlı yapıldığı tahmin ediliyor. Dört köşeli mimariye sahip, yüksekliği 22 metre olan kalenin hemen yanında Tuba Şah Mescidi bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 19:11
  1. Azerbaycan
  2. Erkan Özoral
  3. Merdekan Kalesi
  4. TİKA

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alzheimer hastası Ali Gölve kayıplara karıştı!
    1. Alzheimer hastası Ali Gölve kayıplara..
    2. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
    3. Özel Yetkili Savcı Muller’in, Trump..
    4. Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a tepki
    5. Avrupa borsaları Paskalya tatili..
    6. Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a çok..
    7. Aktemur Ailesi’nin acı günü
    8. Cami inşaatındaki toprak kayması..
    9. Galatasaray’dan Göksel Gümüşdağ’a..
    10. Melih Gökçek'ten Bekir Coşkun'a:..
    11. Kasımpaşa, Bursaspor maçı..
    12. Uluslararası 4. Tai Chi ve Qigong..
    13. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin..
    14. A klasman hakemleri VAR semineri..
    15. "Antarktika dünyanın damacanası"
    16. Beşiktaş'ta yeni hoca belli oldu!
    17. Patlayan şaka oyuncağı 4 çocuğu..
    18. Gümüşhane’de ‘Her organ bağışı yeni..
    19. Peru'da eski Devlet Başkanı Garcia'nın..
    20. Rusya engelleri kaldırdı! Türkiye..
    21. 11. Uluslararası Psikofarmakoloji..
    22. İÇÜ’de “Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam..
    23. Devraldığı borç durumunu gösteren..
    24. Kediye tekme atma davasında karar..
    25. Liseliler fikirlerini yarıştırdı
    26. Manisa'da yıkılma tehlikesi bulunan 2..
    27. Eski Rumen diplomat Nicolae..
    28. Sarız’da trafik kazası: 7 yaralı
    29. Yeni askerlik sistemi son dakika
    30. YSK İstanbul için toplandı! İşte..
    Abdullah Gül'den 'İmamoğlu' açıklaması: Artık zamanıdır
    Abdullah Gül'den 'İmamoğlu' açıklaması: Artık zamanıdır
    Mazbatayı alır almaz skandal sözler...
    Mazbatayı alır almaz skandal sözler...
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama
    Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...

    Günün Karikatürü

    18 Nisan 2018
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz