TİKA Afgan kadınlara aşçılık öğretiyor

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Afganistan'ın başkent Kabil'de savaş mağduru kadınlara aşçılık öğretiyor.

TİKA Kabil Koordinatörü Recai Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin çeşitli vilayetlerden çatışmalar nedeniyle Kabil'e göç eden kadınlar için aşçılık kursu açtıklarını söyledi.

Toplam 30 kadına iki grup halinde Türk ve Afgan yemekleri ve tatlılarının öğretildiğini ifade etti.

Kılınç, amaçlarının kursa katılan Afgan kadınlarının, aşçılığı öğrendikten sonra kendi ayakları üzerinde durarak meslek edinmelerini sağlamak olduğunu dile getirdi.

Kursiyerlerden Asifa Abdul Melik, "TİKA'nın açtığı aşçılık kursuyla meslek sahibi olacağız. Bu nedenle çok mutluyuz, teşekkürler Türkiye." dedi.