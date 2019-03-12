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TİKA, Acil Tıp Kapasite Artırma Programının ilkini Cibuti ve Çad’da gerçekleştirdi

TİKA, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ile Türk ve Sudan Sağlık Bakanlıkları işbirliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi 12 ülkeye yönelik başlatılan eğitim Cibuti ve Çad’da gerçekleştirildi.

12 Mart 2019 Salı 11:42
TİKA, Acil Tıp Kapasite Artırma Programının ilkini Cibuti ve Çad’da gerçekleştirdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ile Türk ve Sudan Sağlık Bakanlıkları işbirliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi 12 ülkeye yönelik başlatılan eğitim Cibuti ve Çad’da gerçekleştirildi.

 

TİKA tarafından yürütülen Acil Tıp Kapasite Artırma Programı (ATKAP) programı sayesinde, eğitimlerini tamamlayarak tecrübelerini diğer ülkelere ihraç etmeye başlayan Sudanlı eğitmenler Türkiye’nin sağlık sektöründeki deneyimlerini gerçekleştirilen eğitim projeleriyle birlikte tecrübelerini Dünya’nın birçok farklı yerine taşıyor. ATKAP kapsamında 2017 yılı sonunda başlatılan çalışmalar dahilinde Sudan-Türk işbirliği üçüncü ülkelere yönelik faaliyet aşamasına geçti. TİKA’nın desteğiyle eğitim programını tamamlayarak eğitmen olan 58 Sudanlı Acil Tıp Eğitmeni, tecrübelerini İİT üyesi 12 ülke Acil Tıp Personeline 2019 yılı itibariyle aktarmaya başladı. İİT üyesi ülkeler nezdinde Afet ve Acil Durum Müdahalelerine yönelik eş güdüm ve ortak kapasitenin oluşturulması amacıyla eğitimlerin ilk aşaması ise Cibuti ve Çad’da gerçekleştirildi. Sudanlı ve Türk eğitmenlerinden oluşan ekipler, Cibuti Cumhuriyeti ve Çad Cumhuriyeti’nde toplam 60 kişilik Acil Servis Birimi personeline yönelik eğitim yapıldı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:42
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