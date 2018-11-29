THY- Euroleague
0553 313 94 23

Tijuana gelen göçmen sayısı 9 bine ulaştı

29 Kasım 2018 Perşembe 00:39
Tijuana gelen göçmen sayısı 9 bine ulaştı

ANKARA (AA) - Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak Meksika’nın Baja California eyaletindeki Tijuana kentine gelen göçmenlerin sayısının 9 bini bulduğu bildirildi.

Prensa Latina'da yer alan habere göre, Tijuana Belediye Başkanı Juan Manuel Gastelum, ABD'ye geçmek için kente gelen göçmen sayısının 9 bine ulaştığını, 2 bin göçmenin daha gelmesinin beklendiğini söyledi.

Gastelum, kentte bu kadar kişi için yeterli altyapı ve olanaklara sahip olmadıklarını, göçmenlerin ilaç ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılayamayacaklarını, hükümetin yardımının gerektiğini belirtti.

Meksika hükümeti, ABD’den, 25 Kasım’da sınırda meydana gelen ve bu ülkenin güvenlik güçlerinin biber gazlı müdahalesi ile bastırılan olayların araştırılmasını istemişti.

Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana'ya geçen hafta ulaşan Orta Amerikalı göçmenlerden bir grup göstericinin, iltica başvurularının yavaş yapılması nedeniyle düzenledikleri gösteri sırasında iki ülke arasındaki duvarı geçmeye kalkışması sonucu bölgedeki sınır kapısı iki yönlü olarak geçişlere kapatılmıştı.

ABD'li gümrük yetkilileri günde en fazla 100 göçmenin başvurusunu işleme koyduğu için grubun kentte aylarca bekleyebileceği tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 00:39
  1. ABD
  2. Göçmen
  3. Meksika
  4. sınır

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye ile AB arasında diplomasi trafiği hızlanıyor
    1. Türkiye ile AB arasında diplomasi..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin'e gitti
    3. Süleyman Soylu şehit çocuğunun göz..
    4. Microsoft, Apple'dan tacını geri aldı
    5. Müslüm Gürses anısına 'Garipler Futbol..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin'e gitti
    7. Boko Haram örgütü insansız hava..
    8. Danıştay üyeliğine seçme ve atama..
    9. Çevrenin korunmasına yönelik teklif..
    10. Hareket halindeki treninin üstüne..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan Arjantin'e gitti
    12. "3,5 milyondan fazla Suriyeli uyum..
    13. Edremit Körfezi'nde kuvvetli yağış
    14. Tijuana gelen göçmen sayısı 9 bine..
    15. Katarlı bakandan Türkiye'ye övgü dolu..
    16. Almanya'da "Batı'da İslam Mimarisi"..
    17. Erdoğan: "(Rusya'dan S-400 hava..
    18. New York borsası Powell'la sert yükseldi
    19. Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi)..
    20. Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerginliği)..
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...
    Ankara'daki o belediye Gökçek'e verilecek
    Ankara'daki o belediye Gökçek'e verilecek
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Bakanlık çalışanları FETÖ'den gözaltında!
    Bakanlık çalışanları FETÖ'den gözaltında!

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Dövizde manipülasyon yapan 16 bankaya milyar dolarlık dava
    Dövizde manipülasyon yapan 16 bankaya milyar dolarlık dava