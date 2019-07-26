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TİHEK üyelerinden Samsun'da huzurevi ziyareti

Kurul üyesi Mehmet Altuntaş: - "Son bir yılda Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna insan hak ve eşitliğine aykırılık konularında 1107 başvuru yapıldı"

26 Temmuz 2019 Cuma 18:07
TİHEK üyelerinden Samsun'da huzurevi ziyareti

SAMSUN (AA) - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun (TİHEK) bazı kurul üyeleri ile beraberlerindeki heyet, Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevini ziyaret etti.

Çeşitli kurumları ziyaret etmek için kente gelen kurul üyeleri Mehmet Emin Genç ve Mehmet Altuntaş, Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevinde sunulan hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Altuntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bütün il ve ilçelerinde alıkonulma yerleri olan cezaevi, nezarethane, huzurevi, çocuk yuvaları, ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri ve mültecilerin kaldığı kamplara ziyaretler yaptıklarını belirtti. Ayrımcılıkla ilgili TİHEK'in başvuru alma ve idari yaptırım yetkisi olduğuna değinen Altuntaş, habersiz gittikleri ziyaretlerin yanı sıra takip amaçlı ziyaretlerinin de olduğunu aktardı.

Kurum olarak 3 temel görevleri olduğunu anlatan Altuntaş, bunlardan birincisinin insan hakları alanında farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunmak, ikincisinin ayrımcılıkla mücadele, üçüncüsünün ise ulusal önleme mekanizması görevi kapsamında ziyaretler olduğunu kaydetti.

Ayrımcılık ile ilgili özel bir hususa değinen Altuntaş, "Genel hukuk kaidesinde, iddia eden iddiasını ispatlamak zorundadır. Ama bizim kanunumuzda iddia edilen kurumun bunu yapmadığını ispat etmesi gerekiyor. Eğer elimizde ikna edici bilgiler varsa bizim kurumumuz o kişinin iddia ettiği konuları ilgili kurumlara yazıyoruz ve onlar bu ayrımcılığı yapmadıklarını ispat etmek zorunda kalıyor. Bu gerçekten başka kanunlarda olmayan yeni bir uygulama ve kurumumuzun da gücüne güç katan bir ayrıcalık." diye konuştu.

Kurum olarak idari yaptırım yetkilerinin de olduğuna dikkati çeken Altuntaş, 15 bin liraya kadar idari para cezası uygulayabildiklerini belirterek, son bir yılda TİHEK'e insan hak ve eşitliğine aykırılık konularında 1107 başvuru yapıldığını bildirdi.

TİHEK'in genel amaçlarına değinen kurul üyesi Mehmet Emin Genç ise "Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından her kurum ve ülkenin kendi içerisinde kötü muameleyle, işkenceyle, onur kırıcı muameleyle mücadele etmek maksadı ile kendi kurumlarını kurması isteniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, heyet olarak kamu ve özel sektöre gerçekleştirdikleri ziyaretlerde ulusal önleme mekanizması olarak verilen hizmetlerin ya da çalışma ortamlarının standartlara veya uluslararası sözleşmelere uygun olup olmadığını kontrol ettiklerini söyledi.


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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 18:07
  1. Samsun
  2. TİHEK

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