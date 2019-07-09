TİGEM’in devasa sulama sistemleri göz kamaştırıyor

Ceylanpınar Tarım İşletmesinde kullanılan ve dünyanın sayılı ülkelerinin kullandığı çatılı sulama olarak bilinen center pivotlar, sulama randımanını yüzde 85 oranına çıkarırken insan gücü ise büyük oranda düşürüldü.

Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği ve dünya nüfusunun hızla artmasına karşılık tarım alanlarının sınırlı olması nedeniyle Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmesi tarafından tarım üretiminde verim artışını sağlamak amacıyla uygulanan dev sulama sistemleri ile arazilerde randıman yüzde 85 oranına çıkarıldı. Tarım sektörünü öncelikli sektör haline getirdiğini ve tarımsal üretimde verim artışını zorunlu kıldığını ifade eden Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Bitki Üretimden Sorumlu Müdür Yardımcısı Muhammet Altıparmak, tarımsal üretimde, verimlilik artışının sağlanması için ise temel girdiler olan kaliteli tohumluk ve damızlık üretimi ile bunların kullanımının yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

TİGEM’in tarım ve tarıma dayalı sanayinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmeti üretmekle görevli bir İktisadi Devlet Teşekkülü olduğunu dile getiren Altıparmak, ülkemizin bitkisel ve hayvansal üretimini artırmak, çeşitlendirmek ve ürün kalitesini iyileştirmek amacıyla yetiştirdiği tohumluk ve damızlıkları yetiştiricilere ulaştırmanın TİGEM’in en başta gelen görevleri olduğunu, öncelikle bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve verim artışının sağlanması esas alınarak sulama yatırımlarına önem verildiğini söyledi.

Ceylanpınar’da 586, toplamda bin 3 pivot var

Halihazırda Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde 586 adet center pivot sulama sisteminin çalıştığını ifade eden Bitki Üretimden Sorumlu Müdür Yardımcısı Muhammet Altıparmak, "Şanlıurfa DSİ, Mardin - Ceylanpınar ovaları sulama projesi kapsamında yatırımı tamamlanan Mardin Ceylanpınar kanalına su verilmesiyle 227 adet center pivot ile 83 bin dekar arazinin daha bu yöntemle sulanmasına başlanacak. Sadece Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde değil, TİGEM’e bağlı birçok işletmesinde toplam 1.003 adet Center-pivot Sulama sistemiyle yaklaşık 410 bin dekar alanın sulanmaktadır. Bu sistem dünyada başta ABD olmak üzere Suudi Arabistan, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan, Avustralya, Çin gibi ülkelerde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır" ifadelerini kullandı.

“Bitkisel üretim çeşitlendirildi"

TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Bitki Üretimden Sorumlu Müdür Yardımcısı Muhammet Altıparmak, sulama yatırımlarının hizmete alınmasıyla bitkisel üretim çeşitlenerek verim artışının da arttırıldığını belirterek, bölgede yem bitkilerinin de yetiştirilerek, hayvancılık kapasitesinin de artırılmasının mümkün olacağını kaydetti. Altıparmak, sulama yatırım projelerinin uygulamaya konulması ile TİGEM’in verimliliğinin ve karlılığının artırılması, çiftçilerden gelen sertifikalı tohumluk ve damızlık taleplerinin önemli ölçüde karşılanması, bitkisel ve hayvansal üretimde verim ve kalitenin artırılması ve işletmelerin bulunduğu bölgelerde daha fazla istihdam sağlanmasının da hedeflendiğini söyledi.

"Sulanan alan 100 bin dekardan 700 bin dekara çıktı"

Müdür Yardımcısı Altıparmak, hedefler doğrultusunda 2010 yılına gelindiğinde Ceylanpınar İşletmesinde 110 bin dekar olan sulanan arazi miktarının, bugün itibariyle yapılan modern sulama yatırımlarıyla yaklaşık 700 bin dekara çıkartıldığını kaydetti. Ceylanpınar Tarım İşlemesinin yaklaşık 300 bin dekarın yeni sistem ile sulandığını belirten Muhammet Altıparmak, sulanacak parselin büyüklüğüne göre değişik çaplarda kurulabilen sistemin dairesel hareket eden ve otomasyon sistemi ile uzaktan kumanda edilerek çalıştırılabildiğini de sözlerine ekledi.