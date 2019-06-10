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TİGEM arazisine yıldırım düştü, binlerce dönüm ekili arazi kül oldu

Şanlıurfa’da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi’ne ait arazide yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangında binlerce dönüm ekili tarım arazisi zarar gördü.

10 Haziran 2019 Pazartesi 08:50
TİGEM arazisine yıldırım düştü, binlerce dönüm ekili arazi kül oldu

Şanlıurfa’da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi’ne ait arazide yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangında binlerce dönüm ekili tarım arazisi zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, TİGEM’e bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi’ne ait arazide yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Türkiye’nin en büyük tarım işletmesi konumundaki işletmenin Beyaz Kule ve Gümüşsu bölgelerinde buğday ekili alanı alevler kapladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, vatandaşların da destek verdiği yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucunda söndürüldü. Yangında binlerce dönüm ekili tarım arazisi yanarak kül oldu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 08:50
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