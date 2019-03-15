Tiflis'te Türk ve Gürcü halk dansları gösterisi

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki nevruz programında halk dansları gösterisi sunuldu. Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği, Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiflis Ofisi, Erzurum Atatürk Üniversitesi ve Tiflis İvane Javakhişvili Devlet Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen programda üniversitelerin halk dansları toplulukları performanslarını sergiledi. Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Onur Sevim ile TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, dansçılara hediye takdiminde bulundu. YEE Tiflis Koordinatörü Ali Oğuzhan Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortak kültüre sahip olduklarını belirterek, "Türkiye'de yaşayan Gürcüler, Gürcistan'da yaşayan Türkler ve ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına çok güzel bir etkinlikti." dedi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Halk Dansları Topluluğu, yarın Azerbaycan asıllı vatandaşların yaşadığı Marneuli kentinde gösteri yapacak.

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