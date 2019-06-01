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TİDE’nin “Akademik Farkındalık Ödülü” OMÜ’nün

Türkiye İç Denetim Enstitüsünün (TİDE) ’Akademik Farkındalık Ödülü’ne bu yıl Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) layık görüldü.

01 Haziran 2019 Cumartesi 14:11
TİDE’nin “Akademik Farkındalık Ödülü” OMÜ’nün

Türkiye İç Denetim Enstitüsünün (TİDE) ’Akademik Farkındalık Ödülü’ne bu yıl Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) layık görüldü.


İç denetim mesleğine gönül vermiş meslek mensuplarının, mesleğin gelişimi, tanıtımı konusunda yaptığı gönüllü çalışmaların ödüllendirildiği; “Akademik Farkındalık Ödülü”nün sahibi gerçekleştirdikleri katkılar nedeniyle “Ondokuz Mayıs Üniversitesi” (OMÜ) oldu. İstanbul’da Rahmi Koç Müzesi’nde düzenlenen törende OMÜ adına ödülü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran aldı.


Türkiye İç Denetim Enstitüsü tarafından tüm dünyada ‘İç Denetimde Farkındalık Ayı’ olarak kutlanan Mayıs ayı etkinlikleri kapsamında, ‘İç Denetim Farkındalık Ödül Töreni’ gerçekleştirildi. Bu yıl 9’uncusu düzenlenen törende, mesleki farkındalığın gelişimi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunan kurum ve kişiler ile toplumsal alanda fark yaratanlara yönelik verilen toplam 6 kategorideki ödül sahipleriyle uluştu.


İş ve akademi dünyasına yön veren isimlerin bir araya geldiği törende; iç denetim mesleği ve TİDE için olağanüstü başarı gösteren, yaşamını iç denetim mesleğinin gelişimine adamış, ulusal veya uluslararası çapta iç denetim mesleğinin uygulamasına katkı sağlayan, TİDE ve iç denetim farkındalığının gelişmesine öncü olan kişi ve kurumların teşvik ve takdir edilmesi amaçlanıyor.


"Kurumsal Farkındalık" kategorisinde; İç Denetim Kalite Güvence Dış Değerlendirmesi”ni başarı ile tamamlayan kurumlar olarak ödüllendirilen şirketler, “Enerjisa Elektrik Dağıtım”, “Enerjisa Üretim Santralleri” ve “SOCAR Turkey Enerji” oldu. “Mesleki Tanıtım Faaliyetleri Farkındalığı Ödülü”; iç denetim faaliyetlerinin tanıtımı ve yaygınlaşmasında sağladıkları destekler nedeniyle “Deniz bank”, “Kordsa” ve “Kayseri Şeker Fabrikası” kurumları layık görüldü. “Sürekli Mesleki Gelişim Farkındalığı Ödülü”; iç denetim mesleğinin ihtiyacı olan iş gücünün yaratılmasında çalışmalar gerçekleştiren “Türkiye Vakıflar Bankası”na verilirken, “Sertifikasyon Farkındalığı Ödülü”ne ise iç denetimin uluslararası standartlar çerçevesinde yürütülmesi amacıyla ‘İç Denetçi Sertifikasyonu’na verdiği önem ile “Denizbank” sahip oldu.



Ödülü Mehmet Kuran aldı


İç denetim mesleğine gönül vermiş meslek mensuplarının, mesleğin gelişimi, tanıtımı konusunda yaptığı gönüllü çalışmaların ödüllendirildiği; "Bireysel Farkındalık" dalında ödüle “İbrahim Özışık” layık görülürken, “Akademik Farkındalık Ödülü” nün sahibi gerçekleştirdikleri katkılar nedeniyle “Ondokuz Mayıs Üniversitesi” oldu. Törende OMÜ adına ödülü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran aldı. "Toplumsal Farkındalık" ödülüne, Gelecek Zirvesi kapsamında Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 100 üniversite öğrencisinin akademisyenler ve meslektaşlarımızla birlikte Bandırma Vapuru rotasını izleyerek iki gece üç gün süren deniz yolculuğu ile Samsun’a götürülmesine verdikleri destek ve değerli ev sahiplikleri dolayısıyla “Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı”, ulaşımda verdikleri destek nedeniyle “Pegasus Hava Yolları” ödüle layık görüldü. Mayıs 1919’un 100. yıl dönümü vesilesi ile Türkiye çapında Mustafa Kemal müzikal belgesel çalışmaları ve TİDE Gelecek Zirvesi 2019’a verdiği gönüllü destek nedeniyle, “Pınar Ayhan” “Toplumsal Farkındalık” ödülüne layık görüldü.


Gecenin sonunda, TİDE’nin kurumsal gelişimine önemli katkılar sağlamış ve mesleki gelişim ile ilgili konularda üstün başarı göstermiş kurum ve kişilere özverili çalışmaları nedeniyle verilen “TİDE Özel Ödülü”nün sahipleri “Tarım ve Orman Bakanlığı”, “Doç. Dr. Erdal Yılmaz” ve “19 Mayıs Lisesi Hava Merasim Bölüğü” oldu. İç denetim mesleğinin gelişmesi için örnek alınabilecek katkılar sunan ve TİDE ile meslek farkındalığının geliştirilmesine hizmet eden kişilere takdim edilen "Ali Kamil Uzun Yaşam Boyu Meslek Üstün Hizmet Ödülü"ne ise bu sene “Bülent Yurdalan” layık görüldü.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 14:11
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