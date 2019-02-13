Ticari taksiye binen İmamoğlu’ndan seçime yönelik esprili yaklaşım

Ticari taksi sürücüsünün sosyal medyadan yaptığı davet sonrasında taksi durağına sürpriz ziyaret gerçekleştiren CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun, bindiği taksinin camını açıp, “Beni belediyeye Saraçhane’ye bırakıp gelecek” demesi çevredeki vatandaşları güldürdü.

31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Küçükçekmece ilçesini karış karış gezerek vatandaşlarla bir araya gelen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yoğun programına rağmen bir ticari taksi sürücüsünün sosyal medyadan davetine olumlu yanıt verdi. İlçe programlarına kısa bir süre ara veren İmamoğlu, seçim konvoyunun yönünü Cennet Mahallesi’ndeki taksi durağına çevirdi. Daveti kırmayarak Cennet Yıldız Taksi Durağına gelen İmamoğlu, taksi şoförlerinin sorunlarını dinledi. Burada taksicilerle sohbet eden İmamoğlu, başta durakların fiziki imkanları olmak üzere taksicilere yönelik farklı projelerinin olduğunu söyledi.

Cennet Yıldız Taksi Durağı’nda yapılan sohbet ardından İmamoğlu, sosyal medyadan daveti yapan Tolga Saka’nın taksisine binerek mahallede tur attı. İmamoğlu’nun, taksiye bindiği sırada aracın camını açarak esprili bir dille Saraçhane’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmet binasını ima ederek, “Dönüp geliyoruz, beni belediyeye Saraçhane’ye bırakıp gelecek” demesi çevredeki vatandaşları güldürdü.