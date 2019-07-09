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Ticari taksili hırsızlık şebekesine operasyon: 20 gözaltı

İstanbul polisinin 4 ilde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda aralarında 5 taksicinin de bulunduğu 20 hırslık şüphelisi gözaltına alındı.

09 Temmuz 2019 Salı 11:36
Ticari taksili hırsızlık şebekesine operasyon: 20 gözaltı

İstanbul polisinin 4 ilde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda aralarında 5 taksicinin de bulunduğu 20 hırslık şüphelisi gözaltına alındı. Soyacakları evlere anlaştıkları taksilerle gidip döndükleri belirlenen şüphelilerin, İstanbul’da 64 ayrı evden toplamda 5 milyon lira çaldıkları öğrenilirken şüphelilerin hırsızlık anları ve polis operasyonu kameralara yansıdı.


İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri artan hırsızlık olayları üzerine çalışama başlattı. Ekipler yürüttükleri çalışmalar neticesinde, şüphelilerin önceden belirledikleri adreslere anlaştıkları ticari taksilerle geldiklerini belirledi. Ticari taksi sürücülerinin hırsızlık süresince yolda etrafı kolaçan ettiğini belirleyen ekipler çalışmalarını ticari taksiler üzerinde yoğunlaştırdı. Yaklaşık 3 ay süren yoğun fiziki ve teknik takibin sonunda şahısların yerlerini belirleyen ekipler operasyonu gerçekleştirmek için düğmeye bastı.


4 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı


Şüphelilerin tamamının İstanbul dışında ikamet ettiğinin tespit edilmesinin ardından polis ekipleri İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Şanlıurfa ilçelerinde 18 farklı noktada eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde aralarında hırsızlara eylemlerinde yardım ettikleri belirlenen 5 ticari taksi sürücüsünün de bulunduğu 20 kişi kıskıvrak yakalandı. 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınanlar arasında hırsızlık çetesinin lideri olduğu öğrenilen Ü.A (21)’in de bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



64 olayda 5 Milyon liralık soygun yapıldı


Şüphelilerin İstanbul’da 19 farklı ilçede girdikleri evlerden çaldıkları ziynet eşyası ve otomobillerin değerinin 5 milyon lira olduğu tespit edildi. Şüphelilerin daha önce de benzer suçlardan kayıtları olduğu öğrenildi.


Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan 20 şüpheli adliyeye sevk edilirken soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 10 şüphelinin ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları öğrenildi.


Hırsızlık anı ve polis operasyonu kamerada


Öte yandan şüphelilerin hırsızlık anları ve polis operasyonu kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde hırsızların girdikleri evlerde rahat bir şekilde odaları kolaçan ederek kıymetli eşyaları çaldıkları görülüyor. Yine polis kamerasına yansıyan görüntülerde ise zanlıların gözaltına alındıkları görülüyor.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:36
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