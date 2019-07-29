0553 313 94 23

Ticari taksi sürücüleri, "Öncelik yayanın" demek için bir araya geldi

Kocaeli’de 30 ticari taksi sürücüsü, yaya geçiş öncelikli trafiğe dikkat çekmek amacı ile araçlarının arka camlarına yazdıkları “Öncelik hayatın, öncelik yayanın” sloganı ile yola çıkıyor.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:52
Ticari taksi sürücüleri, "Öncelik yayanın" demek için bir araya geldi

Kocaeli’de 30 ticari taksi sürücüsü, yaya geçiş öncelikli trafiğe dikkat çekmek amacı ile araçlarının arka camlarına yazdıkları “Öncelik hayatın, öncelik yayanın” sloganı ile yola çıkıyor.


İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesinin ardından ülke genelinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanyaya Kocaeli’deki ticari taksi sürücülerinden ilginç bir destek geldi. Yayaların geçiş önceliğine farkındalık oluşturmak isteyen yaklaşık 30 ticari taksi sürücüsü, araçların arka camlarına “Öncelik hayatın, öncelik yayanın” yazdı. İzmit Ticari Taksiler Platformu öncülüğünde ticari taksi sürücülerine yaya geçiş üstünlüğü konusunda örnek olmak amacıyla başlatılan kampanyaya, sürücüler ilgi gösterdi. Kısa süre içerisinde 30 ticari taksi sürücüsü, araçlarına sosyal içerikli mesaj içeren sloganı astı. Konuyla ilgili taksiciler adına açıklama yapan Emre Dal, yaptıkları proje ile çevredeki vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını ifade etti.



“İnsanlardan çok güzel tepkiler geldi”


Taksi sürücüleri olarak bu tarz projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade eden Dal, “Taksicilerin temiz insanlar olduğunu ve işlerini layıkıyla yaptıklarını belirtmek adına trafikte sloganımızı oluşturarak, ‘Öncelik yayanın, öncelik hayatın’ dedik. Taksiciler olarak bu sloganı araçlarımızın arka camlarına yapıştırdık. İnsanlardan çok güzel tepkiler de geldi. Taksiciler olarak bu kampanyaların devamını getireceğiz. Her şeyin bir maliyeti var. Bu işin maliyetini nasıl çözebiliriz diye düşündük. Özel bir reklam firması olan bir arkadaşımız bize sponsor oldu. Böylelikle Kocaeli’nin genelinde bulunan tüm taksici arkadaşlar için bir örnek oluşturduk ve bu kampanyaların da devamını getireceğiz” dedi.



“Biz yaya geçitlerinde gerçekten dikkat ediyoruz”


Yaya geçitlerinden dikkatli bir şekilde geçtiklerini ve yayalara öncelik tanıdıklarını kaydeden Dal, “Biz yaya geçitlerinde gerçekten dikkat ediyoruz. İnsanlara elimizden geldiğince yol vermeye çalışıyoruz. Yol verdiğimiz insanlar da bize gülümseyerek çok güzel tepki veriyorlar. Bu durumda bizi mutlu ederek, devamlı olarak yayalara yol vermeye teşvik ediyor. Şunu da belirtelim. Yaya geçidindeyseniz bir anda yola atlamayın. Her aracın bir durma mesafesi var. Bundan dolay siz de duyarlılık gösterin. Sürücü ile göz göze gelmeye çalışın. O zaman size yol vereceklerdir” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pendik’te yaralı karacanın yardımına belediye ekipleri koştu
    1. Pendik’te yaralı karacanın yardımına..
    2. Ali Sami Yen kabri başında anıldı
    3. Miçotakis'ten küstah açıklama: Türk..
    4. Hacı adayları Malatya’dan dualar ile..
    5. İnönü’de çevre düzenlemesi ve temizlik..
    6. Anne ve çocuğunu trenin önüne itti
    7. Van YYÜ’den çiftçilere alternatif bitki
    8. Otomobilden 8 kaçak göçmen çıktı
    9. Kadıköy’de kadının tramvayın altında..
    10. Sisi, Sudanlı generali Kahire'de kabul..
    11. Av. Orçun Özekenci: “Mersin’de sokak..
    12. Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz..
    13. Kick boks maçlarına Denizli damgası
    14. Kültürevilerinde eğitim yıl boyu..
    15. ABD'de skandal seçim kampanyası! 'Türk..
    16. Kayserispor taraftarına eski..
    17. Alanyaspor, Juanfran’ı renklerine..
    18. Güngören'de kasa hırsızlığı
    19. Atlarla taşıdıkları tespit edildi!..
    20. Almanya'da raylara itilen anne..
    21. Ticari taksi sürücüleri, "Öncelik..
    22. Özdemir: “Narenciyede yeni bir üretim..
    23. Van Kahvaltı Konağı’na yoğun ilgi
    24. Kızılcığın faydaları nelerdir?
    25. Termometre 45 dereceyi gördü,..
    26. Dilovası’nda yol ve kaldırım işleri..
    27. Cep telefonu harçlarındaki yükselişin..
    28. Aydın’daki yangın evlere sıçramadan..
    29. Mustafa Cengiz’den Ali Koç’a yanıt
    30. Başkan Oprukçu başarılı öğrencileri..
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    ABD'yi sarsacak gelişme! 'Güvenimiz sarsıldı, İHA almaktan vazgeçebiliriz'
    ABD'yi sarsacak gelişme! 'Güvenimiz sarsıldı, İHA almaktan vazgeçebiliriz'

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!