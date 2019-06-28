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Ticarî sürücülere güvenli sürüş eğitimi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Emniyet Birimi tarafından M ve S plaka minibüsler dâhil, ticari taşımacılık yapan araçların sürücülerine güvenli sürüş eğitimi veriliyor.

28 Haziran 2019 Cuma 14:32
Ticarî sürücülere güvenli sürüş eğitimi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Emniyet Birimi tarafından M ve S plaka minibüsler dâhil, ticari taşımacılık yapan araçların sürücülerine güvenli sürüş eğitimi veriliyor.


İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ’Karayolu Trafik Güvenliği Uygulama Politikası’ dâhilinde Mudanya ilçesinde bulunan sürücülere ve ticarî taşıt şoförlerine güvenli sürüş kuralları eğitimi veriliyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonundaki eğitimde şoförlere güvenli sürüşün tanımı, güvenli sürüş öncesi yapılması gerekenler, araçların periyodik muayenesinin yaptırılması, güvenli sürüş sırasında dikkat edilmesi gereken diğer hususlar, farklı şartlarda güvenli sürüş, trafik kazasının olduğu yerde yapılması gerekenler ve kaza tutanağı konularında bilgiler veriliyor. Eğitimlerin Toplum Desteli Emniyet birimi tarafından periyodik olarak 2019 yılı Aralık ayı sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 14:32
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