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"Ticari mekanizmanın kurulması Avrupalıların İran'a taahhütlerinin ilk adımı"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi:"Mali ticari mekanizmanın kurulması, Avrupalıların İran'a taahhütlerinin ilk adımını oluşturuyor. Bu mekanizmanın eksiksiz bir şekilde tüm malların ticaretini kapsamasını umuyoruz"

31 Ocak 2019 Perşembe 17:36
"Ticari mekanizmanın kurulması Avrupalıların İran'a taahhütlerinin ilk adımı"

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, İran'a yönelik ABD yaptırımlarını bertaraf etmeyi planlayan özel amaçlı ticari mekanizmanın kurulmasının Avrupa Birliği'nin (AB) İran'a yönelik taahhütlerinin ilk adımı olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi, AB'nin İran'la ticareti kolaylaştırmak için kurduğu mekanizmayla ilgili İran devlet televizyonuna konuştu.

İran'ın AB ülkeleriyle ticaretinin söz konusu ödeme mekanizmasıyla sağlanacağını aktaran Arakçi, "Mekanizmanın tam olarak nasıl işleyeceği, Avrupalılarla yapılacak uzmanlar düzeyindeki görüşmelerde ele alınacak." dedi.

Arakçi şöyle konuştu:

"Mali ticari mekanizmanın kurulması, Avrupalıların İran'a taahhütlerinin ilk adımını oluşturuyor. Bu mekanizmanın eksiksiz bir şekilde tüm malların ticaretini kapsamasını umuyoruz."

ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran yönetimini nükleer anlaşmada tutmak isteyen AB, İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için eylülde yeni bir ödeme mekanizması geliştirildiğini açıklamıştı.

Alman medyasında bugün yayımlanan haberlerde, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin İran'la ticaret için ortak bir ödeme mekanizması ve şirket kurdukları duyurulmuştu. "Instrument in Support of Trade Exchanges" (Instex) isimli şirketin Fransa'nın başkenti Paris merkezli olacağı ve yöneticiliğine Alman Per Fischer'in getirileceği aktarılmıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de mekanizmanın Alman, Fransız ve İngiliz yetkililer tarafından resmen duyurulacağını açıklamıştı.



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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 17:36
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