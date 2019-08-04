Ticari araç tıra arkadan çarptı: 1 yaralı Çorum’un Sungurlu ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çorum’un Sungurlu ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Mehmet Özsoylar yönetimindeki 06 BEK 946 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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