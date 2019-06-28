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Ticarî araç sürücülerine eğitim

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince ticarî araç sürücülerine yönelik eğitimler devam ediyor.

28 Haziran 2019 Cuma 16:49
Ticarî araç sürücülerine eğitim

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince ticarî araç sürücülerine yönelik eğitimler devam ediyor.


Yenişehir Şehit Ömer Halis Demir Kültür Merkezinde ikincisi düzenlenen genel trafik eğitimlerine ilçede bulunan oda, dernek başkanları, yöneticileri ve şoförler katıldı. Komiser Osman Koç, “Aracımızın sür’atinin yarısı kadar takip mesafesi olması gerekiyor. Yani biz aracımızla saatte 50 kilometre sür’atle gidiyorsak, öndeki araç ile 25 metrelik bir mesafe koymamız gerekiyor. Bunu 1 saniye içerisinde o aracın durduğunu veya bir durum geliştiğini farz ettiğimizi düşünerek yapıyoruz. Normalde bir insanın reaksiyon süresi 1 saniyedir. Bu da telefon kullanırken değişiyor. Bir insan telefonla konuşurken öndeki aracın durumunu yaklaşık 1.56 saniye sonra fark ediyor. Bu da hızınıza bağlı aldığınız mesafeyi arttırıyor. Bunun için öndeki araç ile fren mesafesini ayarlamak için yaklaşık hızımızın yarısı bir mesafeyi korumamız gerekiyor. Bu da ülkemiz genelinde yaşanılan çok ciddi bir sıkıntı. Maalesef bu takip mesafesini çoğu kişi korumuyor ve bunun sonucunda da birçok kaza meydana geliyor” diye konuştu.


Eğitime katılanlar son derece bilgilendirici olan bu eğitimlere katkılarından dolayı yetkililere teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 16:49
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