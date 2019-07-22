Ticari araç orta refüje devrildi Çorum’un Sungurlu ilçesinde hafif ticari araç orta refüje devrildi.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde hafif ticari araç orta refüje devrildi.

Edinilen bilgiler göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu Bahşılı Köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan 58 AAD 143 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak orta refüje devrildi.

Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

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