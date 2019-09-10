Ticaret’ten burs yağmuru!

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin burs ve indirimleri ek tercih döneminde de uygulanacak. Ek tercihte üniversiteyi tercih edip kayıt olacak öğrencilere tercih bursu, başarı bursu, İTO ve teşekkülleri indirimi, şehit çocuğu indirimi gibi, farklı adlar altında tanımlanan burs ve indirimler verilecek. İstanbul Ticaret Üniversitesi’ni, ek tercihte ilk beş tercih arasında yazıp kazanan adaylara İstanbul Ticaret Odası yüzde 20 oranında ‘’İTO Tercih Bursu’’ verecek. İTO ayrıca, TOBB’a bağlı oda ve borsalara üye olanların çocuklarına İstanbul Ticaret Üniversitesi’ni tercih ettiklerinde; yüzde 10 oranında destek sağlıyor. İstanbul Ticaret Odası Komite Üyelerinin eş ve çocuklarına İTO tarafından sağlanan indirim oranı ise yüzde 25.