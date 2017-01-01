Ticaretin yeni merkezi TEM 34 İkitelli'den bahar fırsatı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nin göbeğinde,metro istasyonunun yanı başında konumlanan Tem 34 İkitelli, imalat ve ihracatın yeni merkezi olmayı vadediyor.Maksimum verim sağlayan yüksek tavan, güçlü enerji altyapısı, son teknoloji ekipmanları, 120.000 metrekarelik kapalı alana sahip, 100 metrekareden 25.000 metrekareye kadar tek katta üretim ve depolama hacmine sahip olan Tem 34 İkitelli, faizsiz taksit imkanı ve kişiye özel ödeme seçenekleriyle baharı karşılıyor.

İstanbul’un sanayi üssü haline gelecek olan Tem 34 İkitellitoplam 120.000 metrekarelik kapalı alanıyla, tır girişli275 adet bağımsız bölümden oluşuyor.

Tır girişli işyerleriiş sahiplerine büyük kolaylıklar sağlayacak

İstanbul’un üretim ve depolama ihtiyaçları doğrultusunda gelişen proje Tem 34, her işyerine tır girişini, 7 m kat yüksekliğini, yüksek elektrik enerjisini ve ağır yük taşıma imkanını İkitelli organize sanayi bölgesinde 3.Havalimanı, 3.köprü yollarının kesişiminde iş dünyasıyla buluşturuyor.

TEM 34 İkitelli’nin avantajlarını kısaca, “İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nin teşvik imkanları, yüksek istihdam avantajı, ulaşım kolaylığı ve Tem 34 İkitelli’nin her bağımsız bölüme sağladığı hususi otopark ve teknik alanlar, üretici firmaların yıllardır karşılaştığı sorunları ortadan kaldıracak ve uzun yıllar boyunca rahatlıkla yaşam İmkanı sunacak.” diyerek özetleyen Eşbah Yapı Yatırım A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Eşbah, tüm sanayici ve yatırımcıları ticaretin yeni merkezine davet ediyor.

İkitelli organize’de inşaatına başlanan Tem 34 İkitelli farklı lokasyonda yer arayan müşterilerine Tahtakale bölgesinde Tem 34 Tahtakale, Basın Ekspres’te Tem 34 Ekspres ve Esenyurt, Kıraç Sanayi Bölgesi’nde Tem 34 Esenyurt 1, Tem34 Esenyurt 2 olarak; 3 ayrı lokasyonda toplam 5 adet proje ile cevap verebilmektedir. Tem 34 Esenyurt 1 ve Tem 34 Ekspres projelerinde yaşam başlamış olup hemen teslim imkanı sanayicilere sunulmaktadır.