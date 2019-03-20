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Ticaret Zinciri Finansman Sistemi'nin ilk imzacısı TEB Faktoring ve Balorman

TEB Faktoring, Balorman AŞ'nin tedarikçisi Kurtuluş Palet'in alacağı için Ticaret Zinciri Finansman Sistemi'nin dijital platformu üzerinden finansman sağladı - TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar:- "Bu sistemde hedefimiz dijitalleşmenin önünü açarak ticari alacakların yönetimini ve finansman işlemlerini sadece bilgisayar veya cep telefonu üzerinden gerçekleştirebilmek ve tüm tarafların operasyonunu kolaylaştırmak"

20 Mart 2019 Çarşamba 13:41
Ticaret Zinciri Finansman Sistemi'nin ilk imzacısı TEB Faktoring ve Balorman

İSTANBUL (AA) - KOBİ'lerin maliyetlerini düşürmek ve nakit akışlarını düzenlemek amacıyla Finansal Kurumlar Birliği (FKB) nezdinde faktoring sektörü tarafından geliştirilen Ticaret Zinciri Finansman Sistemi'nin dijital platformu üzerinden ilk işlem, TEB Faktoring ile Balorman AŞ arasında gerçekleşti.

TEB Faktoring açıklamasına göre, tüm dünyada yaygın olarak kullanılan, Türkiye’de de FKB tarafından hayata geçirilen ve KOBİ’lere hızlı ve düşük maliyetli finansman imkanı sağlayan Ticaret Zinciri Finansman Sistemi’nin (TZFS) ilk işlemi, TEB Faktoring ve Balorman AŞ arasında imzalandı.

TEB Faktoring, Balorman AŞ'nin tedarikçisi Kurtuluş Palet’in alacağı için TZFS'nin dijital platformu üzerinden finansman sağladı.


- "Sektöre öncülük yapmayı önemsiyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Finansal Kurumlar Birliği Başkan Vekili ve TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar, TZFS sayesinde Kurtuluş Palet'in, Balorman AŞ'ye düzenlediği faturayı teminat göstererek alacağını vade gününü beklemeden TEB Faktoring üzerinden nakde çevirdiğini bildirdi.

Türkiye’de yeni bir sistem olması nedeniyle gerek finansal kuruluşlar gerekse alıcıların ürünü kullanmaya çekindiğini belirten Baydar, "Sektörde pek çok ilki gerçekleştiren ve 6 yıldır dünyanın en başarılı ihracat faktoringi şirketi seçilen TEB Faktoring olarak bu konuda sektöre öncülük yapmayı önemsiyoruz. Sektörün öncüsü olarak ticaret finansmanı konusuna ülkemize yeni çözümler getirmekten de ayrıca mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.


- "Küçük işletmelerin finansmana erişimi kolaylaşacak"


Çağatay Baydar, sistemin özellikle büyük alıcılara tedarik sağlayan ancak alacağının vadesini beklerken finansman sıkıntısına düşen ve bu nedenle yüksek finansman maliyetlerine katlanan öz kaynakları yetersiz KOBİ’lerin işini kolaylaştıracağını kaydetti.

Satıcı veya alıcıların sisteme faturaları girdiğini aktaran Baydar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Satıcı, finansman ihtiyacı kadar faturayı sistemden seçerek finans kuruluşundan finansman talebinde bulunur. Finans kuruluşu da küçük satıcıya göre değil, büyük alıcıya göre finansmanı fiyatlar. Çünkü daha az risk gördüğü bir kredilendirme yapmaktadır. Böylelikle satıcılar finansmana daha ucuz ve hızlı ulaşır, alıcı da borçlarını tek bir merkezde toplama ve yönetme avantajı yakalar. Bu sistemde hedefimiz dijitalleşmenin önünü açarak ticari alacakların yönetimini ve finansman işlemlerini sadece bilgisayar veya cep telefonu üzerinden gerçekleştirebilmek ve tüm tarafların operasyonunu kolaylaştırmak. Böylece daha fazla KOBİ'nin finansmana erişme olanağı yakalamasını kolaylaştıracağız ve rekabet gücünü arttıracağız."


- "Ticari firmalarımız için teknoloji tabanlı dönüşüm şart"


Balorman Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Balkır da KOBİ'lerin ülke ekonomisinin en önemli kaldıraçları olduğunu vurgulayarak, finansman çözümlemelerinde nakit akışlarını çözen bu dijital platformun çok önemli bir değer yaratacağını kaydetti.

Alıcıların bu sistemle, KOBİ’lere verilen garanti, teyit ve kredibilitesinden faydalanma olanakları karşısında finansal kazanç elde edeceğini belirten Balkır, "Gerekirse bu finansal kazancı finansal kurumlar nezdinde vadelerini uzatarak sağlayacaklar. Sisteme entegre olan alıcılar, tek tek tedarikçi cari hesapları ile uğraşmayacak, sistemdeki finansal kuruluşları ödeme acentesi gibi kullanarak iş yükü hafifleyecek." değerlendirmesinde bulundu.


- Sistem tüm dünyada 212 milyar dolarlık hacme ulaştı


Verilen bilgiye göre, TZFS, tüm dünyada şimdiden 212 milyar dolar iş hacmine ulaşmakla kalmayıp 2017 yılında en hızlı büyüyen finansal ürün oldu.

Bazı Avrupa ülkelerinde tedarik zinciri finansman cirosu geleneksel faktoring cirosunun üzerine çıkmış durumda. Uluslararası danışmanlık şirketi McKinsey raporuna göre, gelecek 10 yıl içinde söz konusu hacmin 20 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor.

Halihazırda Türkiye’de faktoring işlemlerinin hacmi yaklaşık 150 milyar lirayı buluyor. TZFS platformunun, faktoring sektörünü yüzde 20-25 artıracak potansiyele sahip olduğu tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:41
  1. Balorman
  2. TEB Faktoring
  3. Ticaret Zinciri Finansman Sistemi

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