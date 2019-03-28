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Ticaret ve sanayi içerikli projeler kenti canlandıracak

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterilen Fatma Şahin, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi açıkladığı seçim beyannamesini “Yükselen Gaziantep Vizyon Projeleri” başlığı altında topladı.

28 Mart 2019 Perşembe 12:00
Ticaret ve sanayi içerikli projeler kenti canlandıracak

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterilen Fatma Şahin, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi açıkladığı seçim beyannamesini “Yükselen Gaziantep Vizyon Projeleri” başlığı altında topladı.


Ekonomik dalgalanmalar sonucu ortaya çıkan istihdam sorunu, Şahin’in vizyon projeleri arasında yerini aldı. Yeni dönemde şehri tepeden tırnağa değiştirecek projelerle kentin geleceğini doğrudan şekillendirecek . Şahin, işsiz nüfusu unutmadı. Bu kapsamda istihdam sorununa çözüm olacak ticaret ve sanayi içerikli projelerle göze çarpan Fatma Şahin, hazırladığı projelerle işsizleri umutlandırdı.


Lojistik merkezi


Yeni dönemde hayata geçirilecek lojistik merkezi projesiyle, Gaziantep ve bölgesinde sanayi-ticaret sektörlerinin her türlü taşıma ve nakliye faaliyetleri bir merkezde toplanacak. Aynı zamanda gümrük hizmetlerinin verilebilmesi amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Ticaret Odası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle kent merkezinin kuzeyinde yaklaşık 300 hektar alanda nazım imar planı ve uygulama imar planı onaylandı. Bu merkezle binlerce insana iş kapısı açılacak.


Büsem’le binlerce insan iş bulacak


Meslek gruplarını şehir dışına taşımak amacıyla hazırlanan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM), çok sayıda işsizi nefeslendirecek. Konum itibariyle kent merkezinde kalan meslek gruplarının, şehir dışına ve otoyol kenarına taşınması üzere imar planları onaylandı, yol açma çalışmalarına başlandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanayi ve Endüstri Merkezi’nde; ayakkabıcılara 800 bin metrekare, tır, dorse imalatçılarına 390 bin metrekare, fıstıkçılara 395 bin metrekare Gıda toptancılarına (GATEM) 243 bin metrekare ve nakliyatçılara 243 bin metrekare alan ayrıldı.


Anne yarısı projesi


Anne Yarısı Projesi kapsamında ekonomik gücü yeterli olmayan ailelerin çocuklarını, anne ve babası vefat eden çocukların bakım hizmetlerinden yararlanması, eğitim-öğretime hazırlanması, okul çağına gelmeyen çocukların gündüz kreş hizmetlerinden faydalanması amacıyla merkez kurulacak.


Bir fikrim var merkezi


Bir Fikrim Var Merkezi aracılığıyla kentte yaşamını sürdüren halkın, şehir ve ülkeyle ilgili kendi yetenekleri ve becerileri doğrultusunda edindikleri bilgi, beceri ve kazanımları kullanarak girişimcilik, fark oluşturan zeka, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yönelmesini ve teşvik edilmesini sağlayarak, fikirlerini beyan edecek.


Bir mikro işletme fikri olan vatandaşların fikirlerini hayata geçirmesine katkı sağlamak amacıyla belediye bünyesinde yapılacak yardımların ve desteklerin anlatıldığı, mikro fikir sonrası desteğin verildiği merkez yapılacak.


Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek eğitimlerle, tarımın her alanındaki eğitim çalışmaları önemsenecek, üretici ve girişimci ruha sahip kadınlar bilgilendirilerek kadın girişimciliği en üst seviyeye çıkarılacak.


Endüstri parkı kazandırılacak


Rekabetçilik unvanıyla ön plana çıkan şehre, Endüstri Parkı kazandırılacak. Endüstriyel parklar, sunduğu olanaklarla daha düşük maliyetli üretimin yolunu açmakla kalmayarak, tüketici tercihlerinin rekabette belirleyici olduğu yeni düzende çevre dostu teknolojilerle bir adım öne geçecek. Bunu yaparken iklim değişikliğinin önlenmesi için kolektif ve yenilikçi bir eylem platformu sunulacak.


Kariyer merkezi


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi’yle şehirde yaşayan vatandaşların iş ve eleman talepleri ortak bir platformda toplanacak. Vatandaşların iş ve eleman başvuruları yapacakları, iş arayan vatandaşları işe, eleman ihtiyacı olan işyeri sahiplerini de istedikleri elemana ulaşması hedeflenecek.


Sabunhan’a değer katılacak


Sabun-Pekmez Müzesi, sabun imalatı yapılan ve sabunhane olarak isimlendirilen yapıların özelliğini yansıtan tarihi bir yapı olan Sabunhan’a değer katılacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek kente kazandırılacak Müzede, kent ekonomisine katma değer katan; zeytinyağı, sabun ve pekmez üretimi anlatılacak.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:00
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