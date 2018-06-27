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Ticaret savaşlarını başlatan Trump'tan geri adım!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'i hedef alan yabancı yatırım sınırlamaları için başkanlık yetkisini kullanmak yerine Kongre'nin çıkaracağı düzenlemeye itimat edeceği bildirildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 21:43
Ticaret savaşlarını başlatan Trump'tan geri adım!

ABD ekonomi yönetiminden kıdemli yetkililer, basın mensuplarına yönelik konferans bağlantısında, ABD’nin ulusal güvenliği açısından önem arz eden teknolojilerin ele geçirilmesini önleyecek yabancı yatırım tedbirlerinin, Kongre'nin takdirine bırakıldığını ifade etti.

Yetkililere göre, ABD Başkanı Trump, ABD Hazine Bakanlığı'na verdiği direktifle yapılan değerlendirme sonucunda, yabancı yatırım tedbirlerine ilişkin en iyi seçeneğin Kongre'de görüşülen Yabancı Yatırım Risklerini Değerlendirme ve Modernleştirme Yasası (FIRRMA) olduğuna karar verdi.

Cumhuriyetçi Kongre üyeleri ve Beyaz Saray iş birliğinde hazırlanan FIRRMA tasarısı, yabancı yatırımlara yönelik ulusal güvenlik sınırlamaların kapsamının genişletilmesini öngörüyor.

"EĞER KONGRE TASARIYI GEÇİREMEZSE..."

ABD Başkanı Donald Trump, konferans bağlantısından sonra Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamasında, yabancı yatırımlara yönelik sınırlamalar için FIRRMA tasarısını destekleyeceğini teyit ederek, şunları kaydetti:

"FIRRMA'nın mevcut versiyonlarını, danışmanlarımla inceledikten ve birçok Kongre üyesiyle tartıştıktan sonra böyle bir düzenlemenin teknolojik liderliğimizi, ulusal güvenliğimizi ve ekonomik refahımızı tehdit edecek yağmacı yatırım uygulamalarıyla mücadele edecek ek araçları sağlayacağına karar verdim."

 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 21:43
  1. Yabancı Yatırım Risklerini Değerlendirme ve Modernleştirme Yasası
  2. FIRRMA
  3. ABD
  4. ABD Başkanı Trump
  5. ABD Hazine Bakanlığı

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  • DoktorDoktor5 sa önce
    Adam mısın ki sen sünger bob. Sizi, veledi zina pissraili ve gevur çini toptan BOYKOT. Hepinmiz yediğimize içtiğimize izlediğimize kullandğımıza dikkat edelim.
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